Wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, marsze i koncerty, wręczenie odznaczeń państwowych, dzień otwarty w Sejmie i Senacie, a w Krakowie IV Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów… Polacy w kraju i za granicą świętują 101. rocznicę odzyskania niepodległości! Wydarzenia związane ze świętem 11 listopada relacjonujemy dla Was na bieżąco w RMF FM i na RMF 24: bądźcie z nami!

10:13 "WYWIEŚMY FLAGI!"

"Patriotyzm to miłość do Polski każdego dnia, ale 11 listopada, w Święto Niepodległości, chcemy tej miłości dać szczególny wyraz. Wywieśmy flagi narodowe w swoich domach i wspólnie świętujmy" - apeluje premier Mateusz Morawiecki w spocie opublikowanym przez jego kancelarię z okazji Święta Niepodległości:

10:04

Podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz powiedział, że wolność nie tylko została wywalczona, ale dana i zadana przez Boga.

Jesteśmy pokoleniem troski o niepodległość. I mając tę wiarę, nadzieję i miłość, przychodzimy do Świątyni Opatrzności, żeby w takim dniu jak dziś zawierzyć panu Bogu naszą ojczyznę, dziękować panu Bogu za jej sukcesy i osiągnięcia, modlić się o jej szczęśliwą przyszłość, pamiętając o tym, że niepodległość jest nam zadana, naszemu pokoleniu też - mówił Nycz.

09:48

O sobie mówi, że urodziła się z niepodległą Polską. Przeżyła II RP, PRL, upadek komunizmu i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Elżbieta Baryń z Sosnowca ma 101 lat.

09:25

"W 101. rocznicę uzyskania niepodległości dziękujemy pokoleniom, które do tego doprowadziły, i przyrzekamy, że waszego zobowiązania, waszego testamentu, waszego celu nie zatracimy" - mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przed pomnikiem Wincentego Witosa, gdzie wraz z innymi politykami złożył kwiaty.



Podkreślał, że o wolność i niepodległość trzeba dbać: "Trzeba o nią zabiegać i dbać w wymiarze międzynarodowym. O bezpieczeństwo państwa polskiego, o siłę naszego wojska, o siłę naszej armii, ale przede wszystkim o wspólnotę narodową, bo ona jest gwarantem: jedynym tak naprawdę gwarantem niepodległości i wolności jest wspólnota narodowa świadoma swoich praw i obowiązków".



"Wolna, niepodległa Polska, państwo przyjazne, które szanuje każdego obywatela, jest naszym najwyższym celem i najwyższym zadaniem. A Polska winna trwać wiecznie" - zaznaczył szef PSL.



09:16 BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W CHICAGO

Ponad dwa tysiące ludzi przyciągnęła druga edycja Biegu Niepodległości w Chicago!

Fala biegaczy pod biało-czerwonymi barwami przetoczyła się malowniczą trasą wzdłuż Jeziora Michigan.

Do startu przystąpili głównie Polacy i Polonusi, ale także Ukraińcy, Litwini i Latynosi - a towarzyszył im doping przybywających całymi rodzinami kibiców, pragnących zademonstrować w Wietrznym Mieście swą polskość.

09:08

Prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.



Następnie para prezydencka udała się do Świątyni Opatrzności Bożej na rozpoczętą o godzinie 09:00 mszę świętą za ojczyznę.



Przed pomnikiem Wincentego Witosa obecni byli również przedstawiciele PSL z szefem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele. Po złożeniu kwiatów odśpiewali wspólnie "Rotę".





Prezydent Andrzej Duda składa kwiaty przed pomnikiem Romana Dmowskiego w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

08:58

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości logo wyszukiwarki Google ma biało-czerwony napis i wkomponowaną polską flagę:

08:25 Wybieramy najbardziej polskie słowo!

"Żółć", "gżegżółka", "solidarność", a może "Szczebrzeszyn"?

W dniu Narodowego Święta Niepodległości w RMF FM i na RMF 24 wybieramy z Wami najbardziej polskie słowo!

08:13 ROZMOWA SKOREGO

Cierpiał na nowotwór wątroby. Choroba, tak jak i wiek, odznaczyły się na jego twarzy. Taki obraz Józefa Piłsudskiego, zmęczonego i schorowanego, przetrwał do dziś, bo tuż po jego śmierci wykonano odlewy jego twarzy. Dlaczego najbliżsi przywódcy narodu zdecydowali, by uwiecznić go tuż po zgonie? Maski pośmiertne Piłsudskiego mówią nam sporo nie tylko o nim, ale również o czasach, w których żył.

Polecamy Wam artykuł "Jedni postawią popiersie, inni maskę pośmiertną. Upamiętnienie Piłsudskiego inne niż wszystkie" i - do posłuchania - rozmowę dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego z prof. Grzegorzem Nowikiem, kierownikiem Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

08:07

Wszystko zaczęło się 11 listopada 1918 roku... Jakie zdarzenia poprzedziły ten historyczny dzień i co stało się później? Jak odzyskanie niepodległości opisywał sam Józef Piłsudski? Przeczytajcie! >>>>

08:01 Dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości!

W kalendarzu 11 listopada: Narodowe Święto Niepodległości! Polacy w kraju i za granicą świętują - a my relacjonujemy dla Was te wydarzenia!

Cytat Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma "ich". Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. Jędrzej Moraczewski "Przewrót w Polsce"