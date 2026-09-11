Najsłynniejsza „suknia zemsty” na aukcji. Księżna Diana chciała wyglądać „jak milion dolarów”

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Legendarna „suknia zemsty” księżnej Diany po niemal 30 latach wraca pod młotek. Czarna odważna kreacja z 1994 roku, która stała się symbolem kobiecej niezależności, wyrusza w światowe tournée, zanim 9 grudnia trafi na licytację w Nowym Jorku. Eksperci szacują jej wartość na ponad 300 tysięcy dolarów i spodziewają się kolejnego aukcyjnego rekordu.

Odpowiedź na zdradę męża. 13 milionów widzów i jedna suknia

29 czerwca 1994 roku przeszedł do historii brytyjskiej rodziny królewskiej i światowej popkultury. Tego dnia książę Karol, dziś król Karol III, publicznie przyznał się do zdrady małżeńskiej w programie telewizyjnym, który oglądało aż 13 milionów widzów. W tym samym czasie jego żona, księżna Diana, pojawiła się na przyjęciu w londyńskiej Serpentine Gallery. Jej kreacja natychmiast przyciągnęła uwagę mediów i opinii publicznej.

Suknia zaprojektowana przez Christinę Stambolian była czarna, dopasowana, z odkrytymi ramionami i wyrazistą, krótką linią. Diana zestawiła ją z czarnymi szpilkami, kopertówką, czerwonym lakierem do paznokci oraz spektakularną kolią wysadzaną klejnotami, wykonaną ze starej broszki, którą otrzymała w dniu ślubu od królowej-matki, jak nazywana była matki królowej Elżbiety II.

Jedna decyzja, która mogła uratować księżną Dianę. Zrekonstruowali dramatyczną noc Prawie trzy dekady po tragicznej śmierci księżnej Diany świat wciąż zadaje sobie pytanie: czy tej katastrofy można było uniknąć? Najnowszy program śledczy stacji FOX wraca do dramatycznych wydarzeń z 31 sierpnia 1997 roku, wykorzystując nowoczesną…

„Chciała wyglądać jak milion dolarów”. Narodziny „revenge dressing”

Kreacja ta miała wisieć w szafie Diany od trzech lat. Tego dnia wybrała ją zamiast tradycyjnej sukni Valentino, łamiąc królewskie protokoły – wówczas czarny kolor był zarezerwowany wyłącznie na pogrzeby.

Według stylistki Anny Harvey, która pomagała Dianie przygotować się do tamtego wieczoru, „chciała wyglądać jak milion dolarów”. Efekt przerósł oczekiwania – Diana nie tylko olśniła wszystkich obecnych, ale na zawsze zmieniła sposób, w jaki postrzega się modę.

Tyle podatków zapłacił król Karol III. Po raz pierwszy to ujawniono Pierwszy raz w historii brytyjski dwór ujawnił wysokość podatków, jakie uiścił monarcha. Król Karol III w ostatnim roku finansowym zapłacił niemal 13 milionów funtów.

Suknia natychmiast została nazwana przez media „suknią zemsty” i zapoczątkowała zjawisko „revenge dressing” – mody, która wyraża siłę, niezależność i nowy rozdział w życiu kobiety.

Z prywatnej szafy pod młotek Sotheby’s. Czy padnie kolejny milion?

W 1997 roku, zaledwie kilka miesięcy przed tragiczną śmiercią, Diana wystawiła „suknię zemsty” na aukcji charytatywnej, by zebrać fundusze na walkę z rakiem piersi i AIDS. Kreacja została wtedy sprzedana za 39 098 funtów, co dziś odpowiada niemal 100 tysiącom funtów. Od tego czasu pozostawała w rękach rodziny, która nabyła ją podczas tej licytacji, i była pokazywana tylko podczas nielicznych wydarzeń charytatywnych.

Suknia księżnej Diany na aukcji Sotheby’s (foto: Cover Images) / East News

Teraz, po raz pierwszy od niemal 30 lat, suknia wraca na rynek. Sotheby’s szacuje jej wartość na 110 000–220 000 funtów (do 300 000 dolarów). Zanim trafi pod młotek 9 grudnia w Nowym Jorku, będzie prezentowana w Londynie, Hongkongu i Genewie.

Poprzednie aukcje przedmiotów związanych z Dianą biły rekordy cenowe – jej sweter w czarne owce sprzedano w 2023 roku za ponad 1,1 miliona dolarów, a inna, mniej znana sukienka osiągnęła cenę 604 800 dolarów. Eksperci nie mają wątpliwości, że „suknia zemsty” może pobić kolejne rekordy.