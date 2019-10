Władysław Kosiniak-Kamysz, Jacek Sasin, Włodzimierz Czarzasty, Tomasz Siemoniak i Janusz Korwin-Mikke: już dzisiaj w studiu RMF FM dyskutować będą liderzy pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych! O godzinie 18:00 zapraszamy na ostatnią przedwyborczą debatę z cyklu "Po prostu Polska".





Do debaty, organizowanej wspólnie przez RMF FM, Interię i "Dziennik Gazetę Prawną", zaprosiliśmy liderów wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych. Decyzją samych komitetów wezmą w niej udział:

ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego-Koalicji Polskiej: Władysław Kosiniak-Kamysz,

ze strony Prawa i Sprawiedliwości: Jacek Sasin,

ze strony Lewicy: Włodzimierz Czarzasty,

ze strony Koalicji Obywatelskiej: Tomasz Siemoniak,

ze strony Konfederacji: Janusz Korwin-Mikke.

Debatę poprowadzą dziennikarze RMF FM Marcin Zaborski i Patryk Michalski oraz przedstawiciele portalu Interia.pl Marzena Suchan i "Dziennika Gazety Prawnej" Grzegorz Osiecki.



W trakcie debaty zapraszamy Was do udziału w ankiecie: "Kto przekonał Was do swoich racji?". Sonda wystartuje dokładnie o 18:00, a zakończy się wraz z debatą. Czekamy na Wasze głosy!

W pierwszym segmencie Marcin Zaborski i Patryk Michalski pytali o kwestię służby zdrowia. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o obiecywane przez niego podwyżki dla m.in. fizjoterapeutów. Zapewnił, że PSL chce zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. (Fizjoterapeuta) w 2020 roku zarabiałby o 30 proc. więcej, nawet jak dostał podwyżkę w tym roku - mówił.

Jacek Sasin z PiS był pytany o to, czyją twarz mają obecnie zamykane szpitale - Jarosław Kaczyński w przeszłości twierdził, że mają "twarz Donalda Tuska". Konkretne szpitale to są szpitale zarządzane przez samorządy. Mamy taki system, że nie wszystko jest w rękach rządu - mówił.

Włodzimierz Czarzasty z Sojuszu Lewicy Demokratycznej był pytany o plany finansowania służby zdrowia, a dokładniej - czy można to zrobić bez zwiększania składki zdrowotnej. Da się to wszystko zrobić, bo my uważamy, że z PKB powinien być przekazywany 7,2 proc. i to rozwiąże problem - mówił.

Lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke był pytany o to, czemu zniknął postulat prywatyzacji służby zdrowia. Panowie tutaj proponują zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. W Szwecji, Kanadzie są znacznie większe nakłady, a na operację na kataraktę czeka się 13 miesięcy (...) Pacjent powinien mieć możliwość płacenia za służbę i tak będzie taniej - podkreślił.

Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej był pytany o to, czy dzieci nieszczepione powinny chodzić do przedszkoli i czy jest to zgodne z konstytucją. My proponujemy darmowe szczepienia, nie uważamy, że przymusowe szczepienia gwałcą czyjeś prawa. Potrzeba polityki zdrowotnej i obowiązkowych szczepień - mówił.