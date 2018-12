"Nie ma mowy, byśmy dyskutowali tutaj o rekonstrukcji rządu, bo nie ma tematu" - usłyszał nasz reporter od Jacka Sasina. Szef komitetu stałego rady ministrów bierze udział w wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego PiS w Jachrance.

Na wyjazdowym posiedzeniu klubu w Jachrance pojawili się najważniejsi politycy / Jacek Turczyk / PAP

W dającej się przewidzieć przyszłości żadnego tematu zmian w rządzie nie ma w perspektywie 2019 roku - stwierdził Sasin. Szef komitetu stałego rady ministrów podkreślał również, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce być partią, która będzie podgrzewać spory polityczne.

My chcemy być władzą aktywną, co nie oznacza że chcemy generować jakieś konflikty. Nie jest naszym zamiarem podnoszenie temperatury sporów politycznych (...). Chcemy rozmowy, chcemy dialogu, chcemy się spierać o argumenty - powiedział Sasin.

Polityk zdradził też, że podczas zamkniętego spotkania członków PiS nie był poruszony temat Ruchu Prawdziwa Europa, który założyć miał ojciec Tadeusz Rydzyk.

Dyscyplina medialna i aborcja wśród tematów posiedzenia klubu PiS

Konieczność "dyscypliny medialnej" polityków PiS - to jeden z tematów jakie poruszył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas zamkniętej części wyjazdowego klubu swej partii w Jachrance (woj. mazowieckie) - wynika z informacji uzyskanych przez PAP.



W piątek po południu parlamentarzyści PiS przybyli do Jachranki, by wziąć udział w dwudniowym posiedzeniu ich klubu. W spotkaniu poza liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim uczestniczą premier Mateusz Morawiecki, ministrowie jego rządu, a także parlamentarzyści PiS.



W posiedzeniu udział biorą również szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, oraz lider Porozumienia Jarosław Gowin. Pierwsza, wstępna część przemówienia prezesa PiS podczas posiedzenia klubu była dostępna dla mediów.



Z informacji uzyskanych przez PAP, później już podczas zamkniętej dla mediów części spotkania, prezes PiS poruszył m.in. temat znajdującego się w TK wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisów dopuszczających aborcję ze względu na ciężkie wady płodu.

Prezes Kaczyński mówił, aby powstrzymać się w walce o tę sprawę, aby nie naciskać na Trybunał Konstytucyjny- relacjonowało przebieg spotkania źródło PAP.



Poruszył też temat dyscypliny medialnej, aby powstrzymać się od kontrowersyjnych wypowiedzi. Uważać na to co się pisze w internecie, czy co się mówi w mediach - dodał inny polityk PiS; jednocześnie prezes PiS zapowiedział rozliczanie posłów z tego co robią i co mówią publicznie.



Podczas posiedzenia klubu lider PiS mówił też - jak wynika z nieoficjalnych informacji - o wyzwaniach stojących przez ugrupowaniem w nadchodzącym roku wspominając o nowym programie. Poruszył też kwestię zmian organizacyjnych w partii i jej aktywizacji, a także temat przyszłorocznych wyborów.