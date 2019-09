To jeden z najważniejszych dni polskiej koszykówki. W ćwierćfinale mistrzostw świata reprezentacja Polski gra z Hiszpanią. Przed podopiecznymi Marka Taylora bardzo trudne zadanie, ale jeżeli wygrają, to awansują do finałowej czwórki mistrzostw.

Reprezentacja Polski podczas meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej /HOW HWEE YOUNG /PAP/EPA

REKLAMA