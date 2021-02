Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został przywieziony do Moskiewskiego Sądu Miejskiego na posiedzenie sądu, który we wtorek może zadecydować o osadzeniu go w kolonii karnej. W rejonie sądu policja zatrzymała, według szacunków niezależnych mediów, ponad 20 osób.

