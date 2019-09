Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przyjechał do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Amerykański polityk zastępuje Donalda Trumpa, który miał wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent USA w ostatniej chwili odwołał wizytę, ze względu na potężny huragan Dorian.

13:25

Prawda jest niestety taka, że Moskwa chce podzielić nasz sojusz a teraz wykorzystuje do tego rezerwy ropy i gazu, ale Polska tutaj zajęła bardzo silne stanowisko. Tak jak zresztą i my, a to po to, aby promować niezależność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne - powiedział wiceprezydent USA na konferencji po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.



Jak mówił, "biorąc pod uwagę wysiłki Rosji, aby wpływać na wybory w Europie, teraz jest czas, aby być ostrożnym i uważnie przyglądać się ewentualnym intencjom, ale też i działaniom podejmowanym przez Rosję".

13:22

Wcześniej Pence poinformował na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Andrzeje Dudą, że Polska osiągnęła już gotowość do uczestniczenia w programie ruchu bezwizowego i wkrótce dołączy do tego programu.



Później został dopytany, kiedy dokładnie można się spodziewać zniesienia wiz dla Polaków. Pence odpowiedział, że Polska zbliża się już do wymaganego amerykańskim prawem progu 3 proc. odmów wizowych. Jeśli Polska spadnie poniżej tego poziomu, to ten (wymóg) będzie spełniony. Zakładając, że będziemy mogli do końca miesiąca to potwierdzić oficjalnie, to w każdej chwili zaraz potem Sekretarz Stanu będzie mógł włączyć Polskę do programu bezwizowego - dodał wiceprezydent USA.



Jak zaznaczył, taki jest zamiar obecnego amerykańskiego rządu - aby Polskę włączyć do ruchu bezwizowego. Danie polskim władzom możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych bez ubiegania się o wizy wzmocni więzy między naszymi krajami - ocenił Pence.



Podkreślił, że celem dwóch ostatnich administracji było dążenie do tego, by Polacy mogli przyjeżdżać do USA bez wiz. Teraz już tylko tygodnie nas dzielą - powiedział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

13:18

Wiceprezydent USA był pytany przez dziennikarzy o kwestię niezawiłości sądów w Polsce, wolności prasy i prawa osób LGBT; dopytywano go, czy te tematy pojawiły się w rozmowie z polskim prezydentem.



Wiele tematów omawialiśmy w naszych bilateralnych rozmowach. Zarówno w czasie rozmowy razem jak i z naszymi delegacjami. Mówiliśmy o wadze niezawisłości sądów oraz o rządach prawa. Powiedziałem prezydentowi Dudzie, że jesteśmy wdzięczni za jego oddanie sprawie wzmocnienia rządów prawa w Polsce - podkreślił Pence.



Podkreślał też wagę bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jesteśmy wdzięczni też za przewodzenie w tym względzie i za podjęcie kolejnych kroków na zwiększenie niezawisłości sądownictwa w Polsce; będzie to dla Polski z korzyścią i dla relacji pomiędzy USA i Polską - mówił.

13:10

Pence podkreślił, że w ostatnich dwóch latach Polska i USA dokonały "bezprecedensowych inwestycji" w obronność, "pokazując światu niezachwiane oddanie na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego". Polska stała się jednym z naszych czołowych sojuszników i ważnym czynnikiem na arenie światowej - mówił wiceprezydent. Dziękował też Polsce za zaangażowanie w misję w Iraku.



Jak zaznaczył, na mocy porozumienia podpisanego w tym roku przez prezydenta Donalda Trumpa i prezydenta Andrzeja Dudę zwiększana jest amerykańską obecność wojskową w Polsce, którą wiceprezydent nazwał "cytadelą wolności".



Postępując tak, wysyłamy światu jasny sygnał, że nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo tego regionu i nasze relacje z Polską w ramach tego przymierza są niezłomne. Od czerwca, kiedy podpisano tę umowę, wyznaczyliśmy miejsca lokalizacji naszych wspólnych baz. Obecnie pracujemy nad nową umową o współpracy w dziedzinie obrony. Dzisiaj podpiszemy umowę na temat infrastruktury cyfrowej, która będzie ważnym przykładem dla reszty Europy w kwestii 5G - powiedział Pence.

13:02

Wiceprezydent USA ocenił, że "teraz jest czas, aby być ostrożnym i uważnie przyglądać się ewentualnym intencjom, ale też i działaniom podejmowanym przez Rosję".



Widzimy, że inne kraj NATO-wskie podążają za pana przywództwem, panie prezydencie, i rzeczywiście wypełniają swoje zobowiązania odnośnie wydatków na obronę. Wiemy, że te wysiłki, które będą przez Rosję podejmowane, zostaną zniweczone, ponieważ NATO to najsilniejszy sojusz na świecie. Przywództwo pana prezydenta Trumpa i pana przywództwo, tu w Europie, tylko wzmacniają NATO - zaznaczył wiceprezydent USA, zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy.



Wskazał, że "mimo wszelkich prowokacji, prawda jest taka, że Polska i Stany Zjednoczone nigdy nie zostaną podzielone, bo nie jesteśmy tylko sojusznikami, jesteśmy rodziną". Dlatego też, jestem naprawdę wdzięczny, że mogę być tutaj, panie prezydencie - dodał.



Jak mówił, "trwamy razem, zgodnie ze słowami historycznego polskiego zawołania: w imię Boga, za wolność waszą i naszą". Ocenił, że są to wartości, które łączą nas "dziś, które łączyły nas w przeszłości, również w czasach ciemnych, trudnych i zawsze będą nas łączyć. Naród polski i naród amerykański"

12:58

Pence był pytany na konferencji prasowej, kiedy odbędzie się wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce i czy jest ona możliwa jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 13 października.



Wiceprezydent USA przekazał, że w rozmowie telefonicznej podczas której Trump poinformował prezydenta Dudę o konieczności zmiany planów ws wizyty w Polsce, mówił też o bardzo szczerym życzeniu przybycia do Polski w niedalekiej przyszłości.



Wiceprezydent USA zapewnił, że Trump był bardzo rozczarowany, jednak sytuacja w Stanach Zjednoczonych nie pozwoliła mu na przybycie do Polski. Myślę, że oczekiwania są, że będzie tutaj jesienią - oświadczył Pence.

12:45

Wiceprezydent USA pochwalił także stanowisko Polski wobec Nord Stream 2. Zaznaczył również, że Stany Zjednoczone "z głęboką wdzięcznością przyjęły odrzucenie" przez Polskę propozycji podatku od usług cyfrowych, "które utrudniły wymianę handlową pomiędzy naszymi krajami".

Wiemy jednak, że mamy jeszcze sporo do zrobienia. Pomimo wielu lat negocjacji rosyjskie wojska ciągle okupują nielegalnie duże połacie Gruzji i Ukrainy. Moskwa - taka jest prawda - stara się podzielić nasz sojusz, wykorzystując do tego zasoby ropy naftowej i gazu - zaznaczył Mike Pence.

Konferencja w Pałacu Prezydenckim / Radek Pietruszka / PAP

Pence podkreślił, że od października zeszłego roku Polska podpisała trzy umowy z amerykańskimi przedsiębiorstwami, które pozwolą zaimportować ponad 7 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

Nadal będziemy współpracować nad rozwijaniem innych źródeł energii w tym energii jądrowej. Prezydent Trump i ja jesteśmy naprawdę wdzięczni za wasze odważne przeciwstawienie się (...) projektowi Nord Stream 2 - podkreślił wiceprezydent Pence.



12:40

Pence podkreślił, że dzięki przywództwu prezydentów: Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy sojusz Stanów Zjednoczonych i Polski jest silniejszy niż kiedykolwiek.

Chciałbym podkreślić, że Polska osiągnęła już sytuację, w której może uczestniczyć w programie zniesienia wiz. Jak już mówiłem, musi nastąpić jeszcze certyfikacja i Polska wkrótce dołączy do tego programu - poinformował Pence.

12:35

Rozmawialiśmy również o współpracy wojskowej, mówiliśmy o udziale amerykańskim w modernizacji polskiej armii, mówiliśmy o zaplanowanym przez nas wcześniej wzroście w kolejnych latach wydatków na obronność. Mówiliśmy także o naszych planach. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że czeka nas w najbliższych latach zakup kolejnych śmigłowców, które zastąpią te, których używaliśmy do tej pory - powiedział prezydent.

Wyraził nadzieję, że w tych planowanych przetargach wezmą udział firmy amerykańskie. Wiadomo, że w tym zakresie USA produkują sprzęt, który jest z całą pewnością w absolutnej światowej czołówce i mamy nadzieję, że tutaj firmy amerykańskie przedstawią swoje oferty. Z całą pewnością jest to sprzęt doskonały i cieszylibyśmy się, gdyby właśnie z takiego najlepszego sprzętu polska armia miała korzystać - podkreślił Duda.

Jak wskazał, Polska i USA realizują razem programy zakupu zestawów Patriot - które mają być podstawą systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła oraz zakupu zestawów artylerii rakietowej HIMARS,

Rozmawialiśmy o rozszerzeniu amerykańskiej obecności w Polsce, liczę na to, że jeszcze w tym roku uda nam się podpisać finalne umowy jeśli chodzi o rozszerzenie tej amerykańskiej obecności i że podejmiemy ostateczne decyzje co do tego, jakie będą lokalizacje. Trwają prace nad tym, rozważamy te kwestie wspólnie z przedstawicielami USA, przedstawiamy cały szereg propozycji, liczę na to, że tym roku dojdzie do ostatecznego ich sprecyzowania - zaznaczył Duda.





12:31

Duda zaznaczył, że podczas obchodów “odbyło się mnóstwo spotkań bilateralnych". Pan prezydent (wiceprezydent USA Mike Pence - PAP) miał też możliwość spotkania się z prezydentem Ukrainy, rozmawiania nt. ważnych spraw związanych z przyszłością Ukrainy, z tym wszystkim, co tak ważne także i dla kwestii naszego bezpieczeństwa i rozwoju współpracy gospodarczej - powiedział prezydent Polski.

Jak podkreślił rozmawiał z Mikiem Pence'em m.in. na temat rozwoju sieci 5G oraz na temat ruchu bezwizowego pomiędzy Polską i USA. Wszystkie te istotne kwestie poruszyliśmy dzisiaj - podkreślił Duda.

12:10

Odbyliśmy bardzo ważne rozmowy nt. aktualnych relacji i przyszłych planów, jakie są w relacjach polsko-amerykańskich - powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu Andrzej Duda. Jednym z poruszonych tematów była energetyka.

Prezydent podziękował za obecność w Polsce sekretarzowi ds. energii Rickowi Perremu. Z panem ministrem Piotrem Naimskim długie rozmowy na tematy związane z obecną i przyszłą współpracą energetyczną, w kwestiach bardzo ważnych. Mam nadzieję, że to będzie na przyszłość dla naszego kraju stworzenie kolejnych możliwości rozwojowych i kolejnych możliwości współpracy z USA - podkreślił prezydent.

Już dzisiaj w wyniku tych prac, które wspólnie prowadzimy od ponad dwóch lat, mamy kolejne kontrakty podpisane na dostawy LNG do Polski. Te dostawy są realizowane - dodał.

Informowałem pana wiceprezydenta i pana sekretarza o tym, że rozbudowujemy w tej chwili terminal gazowy w Świnoujściu, że chcemy, żeby miał on większą, niż dotychczas pojemność, żeby można było rocznie przez niego transportować 7,5 mld metrów sześciennych gazu. Dzisiaj to jest 5 - oświadczył Duda. Mamy także nadzieję na to, że uda nam się zrealizować kolejną inwestycję w postaci ustawienia terminala gazowego pływającego, który będzie zlokalizowany w Trójmieście - dodał prezydent



11:22

Mike Pence jeszcze przed rozmowami powiedział, że "cieszy się, iż Polska zbliża się do spełnienia kryteriów objęcia jej programem ruchu bezwizowego". Tak jak wcześniej informowaliśmy, Stany Zjednoczone nominują Polskę do tego programu, gdy zostaną spełnione kryteria - podkreślił.

Relacje polsko-amerykańskie są coraz silniejsze. To jest odzwierciedlone w relacjach prezydenckich, pomiędzy panem, panie prezydencie a prezydentem Trumpem. Jest to owoc pracy pokoleń - mówił Pence. Prezydent Trump wyraża swoje zadowolenie z faktu udziału Polski w programach współpracy ze Stanami Zjednoczonej w zakresie współpracy obronnej. To wszystko odzwierciedla trwały i silny charakter stosunków pomiędzy naszymi narodami - dodał wiceprezydent.

Pence'owi towarzyszył w rozmowach sekretarz ds. energii Rick Perry. Nie przypadkowo, jako, że mamy pracować nad projektami energetycznymi. Strona amerykańska będzie wspomagać stronę polską w tym zakresie, tak, aby wzmacniać naszą współpracę również na tym polu - podkreślił wiceprezydent USA.

Jak mówił Pence, prezydent Trump jest wdzięczny za dotychczasową współpracę z Polską. Jest również wdzięczny za to, że Polska podejmuje swoje zobowiązania i spełnia je w zakresie dokładania się do wspólnego budżetu obronnościowego Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział wiceprezydent. Podziękował również za przewodnictwo Polski w regionie.

11:15

Na wstępie rozmów Andrzej Duda powiedział, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa, który przełożył swoją wizytę w Polsce w związku z nadchodzącym nad Florydę huraganem Dorian, była dla niego "oczywistym wyborem".

Jestem niezwykle wdzięczny, że w tym ekspresowym tempie, wobec nowej sytuacji pan wiceprezydent razem ze swoją małżonką przybył do Polski, że pan wiceprezydent reprezentował wczoraj Stany Zjednoczone, żeby była to reprezentacja na najwyższym możliwym w tym momencie poziomie, jestem za to ogromnie wdzięczny - powiedział prezydent.

Karen Pence, Mike Pence, Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda / Radek Pietruszka / PAP

Duda wyraził też radość z poniedziałkowego spotkania i możliwości dyskusji na temat spraw, które w obszarze współpracy między Polską a USA są kwestiami najistotniejszymi. Cieszę się, że są nasi współpracownicy, od kilku dni dyskutujemy te ważne kwestie, były już wcześniej spotkania z panem ambasadorem Boltonem, pan minister Naimski też spotkania odbywał w związku z kwestiami energetycznymi, będziemy to dzisiaj kontynuowali i kolejny etap polsko-amerykańskich spotkań dzisiaj odbędziemy. Cieszę się z tego ogromnie - oświadczył.

Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze w tym roku kontynuować te dyskusje i realizować naszą współpracę. Liczymy na to, że mimo wszystko będzie taka możliwość, żeby pan prezydent Donald Trump odwiedził Polskę jeszcze w tym roku oficjalnie. Wiem, że są takie plany i mam nadzieję, że uda się je zrealizować - dodał prezydent.

10:40

W spotkaniach uczestniczą m.in. minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i ambasador USA Georgette Mosbacher.

10:32

10:22

Wiceprezydent USA Mike Pence spotka się też dzisiaj z premierem Mateuszem Morawieckim.



10:21

Wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych towarzyszy małżonka Karen Pence. Po ceremonii powitania odbędą się rozmowy obu par prezydenckich, a następnie spotkanie "w cztery oczy" Pence'a i Dudy. Po nich do negocjacji pod przewodnictwem Dudy i Pence'a usiądą obie delegacje. Następnie prezydent Duda i wiceprezydent USA spotkają się z mediami.

10:19

Tak wyglądało powitanie Pence'a:









10:15

Mike Pence o 10:15 przyjechał na spotkanie z Andrzejem Dudą. Będą rozmawiali m.in. o gospodarce i współpracy energetycznej.

10:10

To druga wizyta Pence'a w Polsce w tym roku. W lutym uczestniczył on we współorganizowanej przez USA i Polskę konferencji ministerialnej na temat Bliskiego Wschodu.