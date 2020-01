Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest minister Michał Woś. Naszego gościa pytamy o to, kiedy obejmie tekę ministra środowiska i jakie kompetencje będą leżeć w gestii tego resortu po wydzieleniu z niego ministerstwa ds. klimatu. Pytamy też o tzw. ustawę dyscyplinującą sędziów – czy Sejm przyjmie ją, mimo odrzucenia projektu przez Senat, negatywnej opinii Komisji Weneckiej i rezolucji Parlamentu Europejskiego.

Marcin Zaborski, RMF FM: Mógłbym pana przedstawić jako ministra środowiska, ale to byłaby nieprawda.

Michał Woś: Myślę, że za miesiąc będzie to już w pełni prawda.

Myśli pan, że za miesiąc będzie Ministerstwo Środowiska w Polsce?

22-23, czyli na najbliższym Sejmie, ustawą o działach administracji zajmie się Sejm, później ustawa trafi do Senatu.

Senat zbiera się na początku lutego. 5-7 lutego.

Jeżeli przyjmie bez poprawek - wówczas trafi do pana prezydenta, jeżeli będą poprawki wróci do Sejmu. W połowie lutego jest kolejny Sejm.

Rząd w obecnym składzie działa ponad dwa miesiące. Ministerstwo Środowiska, którym ma pan kierować, wciąż nie ma. Co pan robi od ponad dwóch miesięcy w rządzie? Za co panu płacimy dzień po dniu?

W pierwszej kolejności za przygotowanie podziału. To rzeczywiście jest bardzo skomplikowana sprawa. Ta ustawa - zgodnie z moją zapowiedzią z RMF-u, nazajutrz po naszej ostatniej rozmowie przekazałem panu premierowi projekt ustawy.

"Przekazałem już dziś ustawę, która precyzuje działy administracji" - to było 21 listopada. Minęły dwa miesiące i co? To pana ustawą zajmą się teraz posłowie?

Wkrótce dalsza część rozmowy.