„Nie wybieram się na marszałka Senatu, poprę kandydata wybranego wspólnie przez tych 51 na marszałka Izby i mam nadzieję, że to będzie dobry marszałek, mający poczucie wagi tej Izby, która musi stać na straży naszego zagrożonego politycznego ustroju” – mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Kamiński. „Naturalną partią do funkcji marszałku Senatu powinna być ta partia, która ma największą liczbę mandatów, czyli Koalicja Obywatelska” – uważa gość Marcina Zaborskiego, wybrany do Senatu z listy PSL. „Nie było jeszcze spotkania wszystkich senatorów opozycji. Myślę, że nie będzie kłopotów, jeżeli tylko nam pozwolą i się zbierzemy, to na pewno wybierzemy jednego dobrego kandydata na marszałka Senatu” – zapewnia Kamiński.

