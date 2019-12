„Mamy 30 dni na to, żeby zająć się ustawą przeprowadzoną w Sejmie – niezależnie jak szybko Sejm nad taką ustawą pracuje – i Senat w Polsce, w przeciwieństwie do innych organów władzy w naszym kraju będzie przestrzegał pilnie zasad konstytucji” – tak na pytanie o to, czy na pierwszym styczniowym posiedzeniu Senat zajmie się przegłosowaną przez Sejm nowelizacją ustaw sądowych odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Kamiński.

