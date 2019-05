Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest Michał Dworczyk. Szefa kancelarii premiera zapytamy o przyszłość rządowych programów – trzynastej emerytury i wyprawki dla ucznia. Czy będą to stałe świadczenia wypłacane co roku?

Panie ministrze, to ja mam nadzieję, że pan będzie równie śpiewająco odpowiadał na moje pytania. To może zacznijmy od tego, o czym donosi właśnie RMF FM od rana - samorządy się skarżą. Słyszał pan, że w Poznaniu mogą podrożeć bilety do zoo, bo będą mniejsze wpływy do budżetu o prawie 150 milionów złotych.

To poruszająca informacja, myślę o tych biletach do zoo. Natomiast odpowiadając poważnie na pana pytanie...

To było poważne pytanie.

Tak, a ja odpowiadam również poważnie, że w latach 2015-2018 dzięki uszczelnieniu systemu podatków dochodowych do samorządów trafiło ponad 20 miliardów zł więcej, czyli średnio rocznie do samorządów trafiło około 6,5-7 mld zł więcej. Krótko mówiąc - samorządy mają więcej pieniędzy...

Czyli samorządy zyskały, a nie tracą.

Dokładnie tak. I teraz to, na co będą wydawały te pieniądze, to jest decyzja samorządów. Wydaje się, że jest to tym bardziej zaskakująca wypowiedź, że te samorządy, które właśnie dziś podejmują temat potencjalnego braku środków, w latach rządu Platformy Obywatelskiej, kiedy kolejne zadania był samorządom zlecane, nic nie mówiły. A dzisiaj...

