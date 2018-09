Lokalizacja w Polsce wschodniej Fortu Trump nie jest dobra - uważa Marek Jakubiak, gość Porannej rozmowy w RMF. „Amerykanie chcą od razu mieć poligony przy okazji tego fortu” – zauważa polityk Kukiz’15. Równocześnie podkreśla, że stała baza wojsk amerykańskich to dobra wiadomość dla Polski. Jeszcze parę lat temu mówiono, by nie mówić „stałe” bazy – podkreśla gość Roberta Mazurka. Mam nadzieję, że koszty związane z przebazowaniem choćby jednej brygady pancernej będą się opłacały. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł dla nas, bo jak wiemy, nie jest dobrze w polskiej armii – dodaje Jakubiak.

