Liderzy Koalicji Obywatelskiej nie zwrócili się dotąd do Marka Borowskiego z pytaniem, czy jest gotów pokierować Senatem – w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ujawnił to sam polityk. Przyznał równocześnie, że z innych stron takie pytania dostaje. „I moja odpowiedź jest stale taka sama: to jest delikatna sprawa, negocjowana przez liderów koalicji, która utworzyła pakt senacki, i w związku z tym w tej sprawie nie należy za dużo mówić” – zaznaczył.

Jak podkreślił: "Potrzebny jest marszałek, który po pierwsze zna Senat (...), po drugie ma koncepcję pracy Senatu, która by pokazała, że Senat jest naprawdę przydatny - bo ostatnie cztery lata sprawiły raczej, że wrażenie jest zupełnie inne".

Dopytywany przez Marcina Zaborskiego, czy on sam ma taką koncepcję, Marek Borowski potwierdził krótko, że ma.

Odnosząc się zaś do współpracy opozycji w Senacie, polityk podkreślił, że potrzebna jest "budowa wzajemnego zaufania". "Jeżeli tego nie będzie, to w pewnym momencie będzie dochodziło do scen drastycznych" - stwierdził.

Marcin Zaborski: Jest pan gotowy pokierować Senatem?

Marek Borowski: Dobre pytanie.

Nikt przede mną nie pytał?

Pytają i owszem, moja odpowiedź jest zawsze taka sama: to jest delikatna sprawa, negocjowana przez liderów koalicji, która utworzyła pakt senacki i w związku z tym, w tej sprawie, nie należy za dużo mówić.

Liderzy Koalicji Obywatelskiej też pytają o to?

Nie, jak do tej pory nie.

Sprawdzał pan w plecaku, czy buława marszałkowska jeszcze w nim jest?

Proszę pana, żeby ten wątek zakończyć, oczywiście pan może go kontynuować, powiem tak: jeżeli trzej liderzy się do mnie z tym zwrócą, a 50 pozostałych senatorów powie: "to byłoby świetnie i zagłosujemy na pana", to ja jestem gotów to poważnie rozważyć.

Uchylał się pan nie będzie?

A jeżeli się tak nie stanie, to będę głosował, z całą pewnością, za tym kandydatem, który zostanie uzgodniony.

Wątku nie będę jeszcze kończył, bo jest on ciekawy. Pojawia się pan na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na marszałka.

To jest giełda medialna.

Ale nieoficjalnie politycy PO przyznają wtedy, kiedy mówią o tej giełdzie, że dość krótko jest pan z nimi i nie mają pewności, czy na pewno mogą na pana liczyć i czy pan będzie wiernym żołnierzem Platformy Obywatelskiej?