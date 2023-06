Chcecie na żywo zobaczyć występ polskich siatkarzy? Jest okazja, bo przed wylotem do Holandii na kolejne mecze w ramach rozgrywek Ligi Narodów, reprezentacja Polski zmierzy się w Płocku z drużyną Argentyny. Mamy wejściówki na to spotkanie.

Zaproszenia na mecz polskich siatkarzy w Płocku / PZPS /

16 czerwca reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn odwiedzi Płock i w tamtejszej ORLEN ARENIE zmierzy się z Argentyną. Biało-Czerwoni rozegrają mecz towarzyski w przerwie między turniejami siatkarskiej Ligi Narodów.

Reprezentacja Argentyny to ósma drużyna rankingu FIVB i rewelacja ostatnich igrzysk olimpijskich. Albicelestes w Tokio sięgnęli po brązowe medale, najpierw sensacyjnie eliminując Włochów w ćwierćfinale, a potem wygrywając z Brazylią w meczu o trzecie miejsce olimpijskiego turnieju. Dla podopiecznych Marcelo Mendeza to również czas przerwy między turniejami Ligi Narodów. Te rozgrywki rozpoczynają oni w Kanadzie, a drugi turniej zagrają we Francji.

Mecz Polska - Argentyna odbędzie się 16 czerwca w ORLEN ARENIE w Płocku. Początek o godzinie 18:00. Sprawdź, jak zdobyć wejściówki na ten mecz!