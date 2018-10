Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Z wicemarszałkiem Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej porozmawiamy o propozycji, jaką wczoraj na antenie RMF FM złożył Ryszardowi Petru Sławomir Neumann. Jego zdaniem, Petru powinien dołączyć do PO. Czy ofertę podtrzyma też Małgorzata Kidawa-Błońska?

Nasz gość odpowie też na pytania o możliwość poszerzenia Koalicji Obywatelskiej o kolejne ugrupowania. Wspominał o tym szef PO Grzegorz Schetyna. Czy PSL może po wyborach samorządowych dołączyć do wspólnego frontu partii przeciw PiS? Kto jeszcze mógłby się znaleźć w tym gronie?



Klasa polityczna na początek, Rysiu nie chce siedzieć w ławce z Grzesiem. Zmartwiła się Pani, czy odetchnęła z ulgą?

Rzeczywiście bardzo trudno czasem politykom, usiąść do stołu i rozmawiać. Ambicje w polityce są rzeczą naturalną i trudno żeby politycy nie byli ambitni. Ale wydaje mi się, ze przychodzi teraz taki czas, że te własne ambicje będą musieli odłożyć...

No tak,Ryszard Petru jednak chyba na razie nie odkłada, bo odpowiada Wam, że nie dołączy do Platformy Obywatelskiej. Podaje wam czarną polewkę. Gorzko smakuje?

Nawet nie zauważyłam. Poważnie mówię, rzeczywiście, powiedzmy sobie szczerze jest kampania samorządowa. Kampania samorządowa jest trochę inna niż ta do parlamentu europejskiego, czy do naszego sejmu, więc budujemy bardzo szerokie porozumienie nie tylko partii politycznych, Nowoczesnej i stowarzyszenia Pani Barbary Nowackiej,a le także innych komitetów lokalnych.

Tylko, ze Ryszard Petru nie dość ze nie chce dołączyć do tej koalicji, to jeszcze was przy okazji trochę kopie po kostkach, bo mówi że ścigacie się z Prawem i Sprawiedliwością na populizm. Na przykład obiecujecie emerytom trzynastki i wycofujecie się z planów podnoszenia wieku emerytalnego.

Nasz decyzje są bardzo świadome. Wiemy w tej chwili, ze Polacy nie chcą i nie zgodzą się na podniesienie wieku emerytalnego.

Wcześniej też nie chcieli...

Ale.. wtedy odważyliśmy się na to. Część Polaków przekonaliśmy, część nie