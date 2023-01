​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie komandor rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence24.

Maksymilian Dura / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o sytuacji w Ukrainie. Zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi patriarcha Cyryl wezwał do "świątecznego rozejmu" między Rosją a Ukrainą, który miałby trwać od południa w piątek 6 stycznia do północy w sobotę 7 stycznia, aby prawosławni mogli uczestniczyć w nabożeństwach bożonarodzeniowych. Czy możliwe jest zawieszenie broni czy to tylko "cyniczna pułapka i element pogardy", jak twierdzi doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Sprawdzimy też, jak wygląda sytuacja wśród Rosjan. Pod koniec października ukraiński projekt InformNapalm podał, że zmobilizowany Rosjanin trafia na wojnę średnio po siedmiu dniach od otrzymania wezwania, a ginie - po 12.

