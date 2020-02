Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister zdrowia Łukasz Szumowski. Naszego gościa zapytamy o to, czy Polska jest przygotowana na pojawienie się pierwszych przypadków koronawirusa? Jak wyglądają procedury? Co powinniśmy robić, żeby zminimalizować ryzyko zarażenia i czy powinniśmy mieć powody do obaw?

