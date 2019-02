Ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pytamy o realizację jego zapowiedzi z zeszłego roku: zapewniał wówczas, że skrócą się kolejki do lekarzy, u których na wizytę czeka się najdłużej. Czy widać już efekty jego pracy? Rozmawiamy również o pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, w ramach której uruchomiono ostatnio infolinię dla pacjentów.

Mazurek: Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pan profesor Łukasz Szumowski. Kłaniam się nisko.

Łukasz Szumowski: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.

Zacznijmy od tego, że trochę się to panu wszystko opóźniało. Bo ja pamiętam. Miło być pierwszego listopada, potem pierwszego grudnia, potem 1 stycznia obiecywał pan, że już pierwszego stycznia, to już na pewno wejdzie na infolinia, o której zaraz wspomnimy. A teraz się okazało, że działa. Od pierwszego lutego. Podobno.

Działa. Tak.

Infolinia, jak ja to mówię, onkologiczna, rakowa, ale tylko w dwóch województwach. To ma być taki pomysł, że jak ktoś - nie daj Boże- zachoruje na raka, to pod numerem telefonu, dostanie informację, skierują go, powiedzą gdzie ma iść, umówią mu pierwszą wizytę. Tak?

Tak. To znaczy to jest niezwykle istotny problem, dla ludzi, którzy dowiadują się, że mają problem nowotworowy. To jest szok, to jest tragedia, to jest szukanie pomocy.



