Łukasz Piszczek - przez wiele lat filar defensywy polskiej drużyny narodowej - zdecydował o zakończeniu reprezentacyjnej kariery! Poinformował o tym na swoich profilach w mediach społecznościowych. "W życiu czasami trzeba podejmować ciężkie, ale racjonalne decyzje. Po długich przemyśleniach ja taką podjąłem. Moja przygoda z reprezentacją dobiegła końca" - napisał. Nie wyjaśnił powodów pożegnania z kadrą.

Łukasz Piszczek w trakcie towarzyskiego spotkania reprezentacji Polski i Litwy w Warszawie, 12 czerwca 2018 / Leszek Szymański / PAP

O rezygnacji 33-letniego defensora z gry w reprezentacji mówiło się już po niedawnych, dla polskiej kadry bardzo nieudanych mistrzostwach świata w Rosji. Po powrocie biało-czerwonych do kraju selekcjoner Adam Nawałka, którego kontrakt obowiązywał właśnie do zakończenia mundialu, poinformował, że nie będzie dalej pracował z kadrą. Jego miejsce zajął Jerzy Brzęczek , który przyznał, że namawiał Łukasza Piszczka do pozostania w drużynie narodowej.

Nowy selekcjoner Jerzy Brzęczek: Lewandowski nadal kapitanem polskich piłkarzy Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek zapewnił, że w dalszym ciągu kapitanem biało-czerwonych będzie Robert Lewandowski. "W żadnym momencie nie zastanawiałem się nad tym, aby zmienić kapitana" - powiedział Jerzy Brzęczek na oficjalnej prezentacji. czytaj więcej

W czasie konferencji prasowej 23 lipca - pierwszej w roli selekcjonera reprezentacji Polski - Brzęczek zdradził, że Piszczek "najbardziej przeżył niepowodzenie w mistrzostwach świata" i - jak stwierdził szkoleniowiec - "może będzie potrzebował czasu".

Liczę jednak na jego doświadczenie. Jeśli będzie zdrowy i będzie chciał grać w reprezentacji Polski, to na pewno nam pomoże - podsumował.

33-letni zawodnik podjął jednak inną decyzję.

W opublikowanym dzisiaj wczesnym popołudniem oświadczeniu zaznaczył, że przez "11 lat zawsze z dumą reprezentował Polskę w seniorskiej reprezentacji" i że "był to wyjątkowy czas", który będzie "zawsze bardzo miło wspominał".

Podziękował kibicom i wszystkim selekcjonerom, którzy powoływali go do kadry.

Dziękuję przede wszystkim Kibicom za wsparcie, Trenerom: Leo Beenhakkerowi, Franciszkowi Smudzie, Waldemarowi Fornalikowi i Adamowi Nawałce dziękuję za zaufanie. Zawsze starałem się nauczyć od nich jak najwięcej, czerpać z ich doświadczenia i wiedzy - napisał.

Dziękuję wszystkim osobom związanym z każdym sztabem szkoleniowym i moim kolegom z boiska, z którymi wspólnie miałem zaszczyt reprezentować Polskę w tych 65 meczach z orłem na piersi - zaznaczył.

Oświadczenie zakończył życzeniami skierowanymi do kadrowiczów i nowego selekcjonera drużyny narodowej.

Trenerowi Jerzemu Brzęczkowi i naszej reprezentacji życzę przede wszystkim dużo sukcesów - podsumował.

W ciągu 11 lat reprezentacyjnej kariery Łukasz Piszczek rozegrał w narodowych barwach 65 spotkań: w tym na mistrzostwach Europy i świata. Zdobył dla reprezentacji trzy gole.