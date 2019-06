„W tej chwili nie ma wchłaniania, jest porozumienie, koalicja, o którą wspólnie zadecydowały dwie rady krajowe - czyli najwyższe organy w partii, kiedy nie ma konwencji - o tym, żeby połączyć kluby” – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzisiaj ze mną w studiu Katarzyna Lubnauer, w zasadzie nie bardzo wiem jak przedstawiać. Może teoretyk kulinarny a oprócz tego posłanka - w tej chwili wiceprzewodnicząca klubu PO-KO.

Katarzyna Lubnauer: Po pierwsze, nie jestem wiceprzewodniczącą klubu PO-KO, ponieważ nie doszło jeszcze do połączenia w ogóle klubów... Panie redaktorze, naprawdę, oceniałam pana na takie inteligentniejsze złośliwości.

Ale to nie jest złośliwość akurat. Te kulinaria - rozmawialiśmy wcześniej, że to jest to, co nas łączy.

Zawsze rozmawiamy w drugiej części.

I będzie druga część. Ale teraz nie o kulinariach tylko o polityce. Przeprosiła pani Kamilę Gasiuk-Pihowicz?

Nie mam powodu. W dalszym ciągu uważam...

Że to, co zrobiła, to była zdrada?

Przejście w grudniu 2018 roku było błędem. Byliśmy wtedy jeszcze przed dwoma wyborami. Nie wiedzieliśmy jeszcze, w jakiej konfiguracji będziemy startować, jakie będą koalicje - Koalicji Europejskiej nawet nie było, która poszła w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Było to jeszcze zresztą na bardzo wiele miesięcy przed końcem kadencji. Dziś jesteśmy na 3-4 posiedzenia przed końcem kadencji Sejmu.

Dobrze, pani to wszystko wytłumaczy. Tylko naprawdę, skoro padają słowa o tym, że to była zdrada, ci ludzie są sprzedawczykami, a teraz pani idzie do klubu Platformy to rodzi się pytanie jedno: czy pani też jest zdrajcą i sprzedawczykiem?

Teraz to była decyzja władz partii. Przypomnę, że było posiedzenie wspólne Rad Krajowych Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, które rekomendowało klubowi, który jeszcze nie podjął decyzji, połączenie klubów.

Musi pani przekonać swoją starą i nową koleżankę partyjną - Kornelię Wróblewską.

Skasowała już tego tweeta.

Powiedziała, że jest wściekła i oczekuje przeprosin.

Skasowała już tego tweeta. Myślę, że też zrozumiała, że...

Już nie jest wściekła i już nie oczekuje przeprosin?

Musi pan ją spytać, czy już nie jest wściekła.

Ale zaraz, zaraz. Naprawdę nie ma pani poczucia, że co najmniej głupio wyszło?

Rzeczywiście, błąd popełnili wtedy, że odeszli.

Naprawdę pani tak uważa?

Tak, tak uważam.

Dobra, ludzie też mają prawo do wesołości o poranku. Ja to rozumiem.

W tej chwili jesteśmy już prawie w trybie kampanijnym. To wiadomo, że jest ostatnia kampania tej kadencji Sejmu. Już ostatnia koalicja, ostatnia kampania, dlatego że już kończy się kadencja Sejmu. Mamy wybory jesienią, w związku z tym musimy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście uwspólnić przekaz, żeby móc wspólnie zabierać głos na posiedzeniach.

Wszystko rozumiem, tylko że naprawdę, jeśli pani nie widzi w tym niezręczności to nie ma problemu. Idziemy dalej.

Panie redaktorze, przecież to jest bardzo łatwe do pojęcia.

Tak, to jest bardzo łatwe. Wtedy, kiedy oni odchodzą - są zdrajcami i sprzedawczykami. Kiedy pani odchodzi - to jest czysta polityka i wszystko OK.

Podziałamy teraz na zasadzie pytań: czy oni mieli wtedy zgodę jakichkolwiek władz partii?

Nie wiem, mieli swoją własną zgodę.

Nie mieli. Czy mieli większość w decyzji klubowej? Nie, czyli złamali zasady demokracji. Czy ta decyzja wzmocniła Nowoczesną czy osłabiła? Osłabiła. W związku z tym wtedy ta decyzja była błędem. W tej chwili jest decyzją władz partii, którą realizujemy jako członkowie klubu.

Proszę państwa, za mojej młodości była marksistowska dialektyka.

No dobrze, ile wyborów było przed nami w grudniu?

Od którego roku? 1989?

Nie, od grudnia 2018 r. - jeszcze były dwa wybory. Czy była koalicja już na wybory do Parlamentu Europejskiego? Nie było. O czym my mówimy? Jest inna sytuacja polityczna.

Taki cytat: "Nie da się na wchłanianiu i zdradzie zbudować czegoś, co ma nową jakość i nowe standardy". Kto to powiedział?

Nie wiem.

Katarzyna Lubnauer w naszym studiu.

Przepraszam, cały czas mówimy o tym samym. O tym, że tamto było błędem.

Proszę państwa, wtedy się nie dało na wchłanianiu i zdradzie czegoś budować - teraz się da.

Ale w tej chwili nie ma wchłaniania. Jest porozumienie, koalicja, którą wspólnie zadecydowały dwie Rady Krajowe, czyli najwyższe organy partii, kiedy nie ma konwencji, o tym, żeby połączyć kluby.

Pani jest naszym dość częstym gościem - stąd nasza wspólna sympatia do rozmowy o kulinariach. Pamiętam, jak pani na początku, jeszcze w 2016 r., patrząc mi prosto w oczy, płonęła oburzeniem, kiedy ja mówiłem, że was właściwie z Platformą niewiele różni. Pani podkreślała te wszystkie różnice.

Oleż, oczywiście.

Nawet Ryszard Petru powiedział, że znika partia, która była tworzona w kontrze do Platformy.

Jak chodzi o Ryszarda Petru to proponuję, żeby się zaopiekował swoją partią Teraz. Ma czym się zaopiekować.

I to ja jestem złośliwy, proszę państwa?

Ja oceniałam tylko jakość tej złośliwości, a nie to czy pan jest złośliwy. Bo to, że pan jest złośliwi, wszyscy wiedzą.

Czy komitet obrony Mazurka byliby państwo tak łaskawi...(powołać- red.). Byłbym zobowiązany.

Miałam się odnieść do jakiegoś cytatu...

Pani prosto w oczy mówiła mi, że wy się różnicie. Ryszard Petru mówił, że byliście budowani na kontrze. To co to za kontra, skoro Teraz jesteśmy Razem.

Nawet w czasie posiedzenia rad krajowych zwracałam uwagę na to, że są rzeczy, które nas łączą: różne poglądy i rzeczy programowe; ale są rzeczy, które nas dzielą, ale synergia tych dwóch środowisk, trochę różniących się poglądów tworzy nową jakość. Gdyby pan słuchał mojego przemówienia na radzie krajowej Platformy i Nowoczesnej to by pan wiedział, że podkreślałam również te wspólne i różne wartości.

Pani doktor, pani poseł, pani przewodnicząca, to ile macie długów w Nowoczesnej?

Wszystko jest w sprawozdaniu finansowym.

A w złotówkach to ile?

Tam jest około dwa z czymś.

Dwa z czymś czego?

Złotych.

Dwa złote?

Dwa miliony złotych.

Nowoczesna ma ponad dwa miliony złotych długów, tak?

Tak.

Ja czytam w gazetach, że trzy, ale pani mówi ponad dwa.

Mniej niż trzy.

To sekundkę. Nie wchodźmy w szczegóły pani rozliczeń z bankami, waszych rozliczeń z bankami.

