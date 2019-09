„Wczoraj spotkał się ze mną komendant Straży Marszałkowskiej, żeby wyrazić słowa ubolewania, że tak się zdarzyło. W sytuacji, kiedy mamy cały Sejm okrążony jak forteca i wydaje się, że powinniśmy być szczególnie bezpieczni, okazuje się, że zagrożenie jest gdzieś w środku. (...) Wydawało mi się, że śmierć Pawła Adamowicza, to nie dosyć że tragedia, to powinno to być ostrzeżenie dla nas wszystkich. Powinno być czymś, co powoduje, że my się wszyscy zatrzymujemy i zastanawiamy, a dla kogoś stało się wzorem do naśladowania” - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej odnosząc się do sytuacji, w której funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej w wiadomości e-mail groził jej śmiercią.

Katarzyna Lubnauer /Karolina Bereza /RMF FM

