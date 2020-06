Ratownicy odnaleźli ciała 47-letniej kobiety i 87-letniego mężczyzny, którzy byli poszukiwani od środy, po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Chodlu.

Akcja poszukiwawcza po wybuchu gazu w piętrowym budynku jednorodzinnym w miejscowości Chodel / Wojtek Jargiło / PAP

Ciało kobiety ekipom poszukiwawczym udało się odnaleźć kwadrans przed północą. Natomiast ciało mężczyzny odnaleziono w gruzowisku dziś około godz. 1.40.



Strażacy w dalszym ciągu zabezpieczają budynek. Nikt nie jest już jednak poszukiwany.



Do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Chodlu doszło w środę przed godziną 16. Przebywało w nim pięć osób. To członkowie jednej rodziny. Z budynku ewakuowana została 15-latka, 82-letnia kobieta oraz 54-letni mężczyzna.



Strażacy poszukiwali natomiast 87-dwóch osób.



Do akcji poszukiwawczej zaangażowano około stu strażaków, w tym specjalistyczne zespoły poszukiwawczo-ratunkowe z Warszawy i Chełma. Strażacy ręcznie usuwali gruz i rozcinali elementy konstrukcji budynku. Gruzowisko było również sprawdzane kamerami termowizyjnymi. Do poszukiwań wykorzystano także psy tropiące.



Z trzech ewakuowanych osób dwie zostały odwiezione do szpitala, natomiast 15-letnia dziewczynka, która nie odniosła obrażeń, trafiła pod opiekę rodziny.



"Z rezerwy wojewody rodzinie zostanie im udzielony zasiłek losowy, a później, gdy będzie już gotowa potrzebna dokumentacja, przygotujemy wniosek o pieniądze z rezerwy premiera na pomoc w budowie nowego domu" - zapewniają lokalne władze.