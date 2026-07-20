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Likwidacja domów wczasów dziecięcych. Lubnauer: Bazę należy wykorzystać

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Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer nie powiedziała, że MEN zamierza wycofać się z likwidacji domów wczasów dziecięcych. W Porannej rozmowie w RMF FM mówiła, że domy te powstały pod koniec lat 40. i wtedy służyły długim, dwu-, trzymiesięcznym pobytom zdrowotnym. Wskazała, że teraz tę funkcję pełnią sanatoria. Według wiceminister domy wczasów dziecięcych należałoby zamienić na bursy czy schroniska młodzieżowe.