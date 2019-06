Liga Mistrzów. Liverpool najlepszą klubową drużyną Europy! "The Reds" pokonali w finale LM Tottenham Hotspur 2:0. Pierwszą bramkę po rzucie karnym - w 27 sekundzie spotkania - zdobył Mohamed Salah. Drugie trafienie to zasługa Divocka Origiego. Na pochwały zasłużył również bramkarz Alisson Becker, który w kluczowych momentach popisał się świetnymi interwencjami. Zwycięstwem w tegorocznej edycji LM, piłkarze Jurgena Kloppa powetowali sobie porażkę w ubiegłorocznym finale LM.

SKŁADY

Tottenham Hotspur: Lloris – Rose, Verthongen, Alderweireld, Tripper – Sissoko, Winks – Alli, Eriksen, Heung-Min Son - Kane



Liverpool F. C.: Alisson – Robertson, van Dijk, Matip, Alexander-Arnold - Winaldum, Fabinho, Henderson – Mane, Firminio, Salah

Przed spotkaniem piłkarze uczcili minutą ciszy pamieć Jose Antonio Reyes’a, który w sobotę zginął w wypadku samochodowym.

Mecz rozpoczął się najgorzej jak tylko mógł dla drużyny Tottenhamu. Już w 27 sekundzie spotkania sędzia odgwizdał rzut karny dla Liverpoolu. Stało się to po tym, jak piłka trafiła w ramię Sissoko po uderzeniu Mane. Do jedenastki podszedł Mohamed Salah. Egipcjanin zdecydował się na strzał w środek bramki. Okazało się to dobrą decyzją, bo Lloris kompletnie nie wyczuł intencji napastnika i 2. minucie "The Reds" prowadzili już 1:0.



Po bramce długo żadna z drużyn nie potrafiła sobie wypracować sytuacji bramkowej. Więcej czasu na połowie rywali spędzili piłkarze z Londynu, ale brakowało im pomysłu na decydujące podanie w pole karne.

18. minuta meczu przyniosła dość niespodziewaną sytuację. Spotkanie trzeba było przerwać, bo na murawę wbiegła fanka w stroju kąpielowym. Szybko została jednak złapana przez stewardów.



Wideo youtube

W 37. minucie na samotny rajd zdecydował się Henderson. Po przebiegnięciu kilkunastu metrów, przed polem karnym, postanowił strzelić. Piłka leciała prosto do bramki, ale fenomenalną paradą popisał się Lloris. Przed końcem pierwszej części spotkania dogodną sytuację na zdobycie bramki miał jeszcze Tottenham. Kilku obrońców "The Reds" minął Son, podał do Eriksena. Ten miał przestrzeń by oddać strzał, to też zrobił, ale piłka znalazła się daleko ponad bramką. Nieskuteczność londyńczyków potwierdziły statystyki. Choć klub z Londynu miał 61 proc. posiadania piłki, to tylko dwa razy piłkarze Tottenhamu oddali strzały. Liverpool strzelał osiem razy, dwa razy w stronę bramki. Jedna akcja zakończyła się golem.

Na początku drugiej połowy do ofensywy ruszył zespół Mauricio Pochettino. W 54. minucie zza pola karnego uderzał Dele Alli. Strzał został jednak zablokowany. Cztery minuty później Jurgen Klopp zdecydował się na pierwszą zmianę. Za Roberta Firminio wszedł Divock Origi. Kolejne minuty należały do zespołu z Liverpoolu. Wysoki pressing przynosił efekty. Piłkarze "The Reds" często przechwytywali piłkę od przeciwnika. Dzięki temu szansę na dogranie w pole karne miał Alexander-Arnold, ale piłka została wybita przez obrońce.

W międzyczasie doszło do kolejnych zmian. James Milner zastąpił Georginio Wijnalduma, z kolei w zespole londyńczyków pojawił się bohater półfinału Lucas Moura, który zmienił Harry'ego Winksa.



W zespole Tottenhamu zdecydowanie wyróżniał się Son. Koreański pomocnik dwoił się i troił, by stworzyć sytuacje bramkowe swoim kolegom, a kiedy widział, że to nie przynosi efektu, kilka razy samo postanowił strzelać na bramkę Alissona. W 80. minucie Brazylijczyk wybił piłkę po strzale Koreańczyka, dobijał Luca Moura, ale i ten strzał został obroniony.

W 83. minucie jeden z zawodników Tottenhamu został faulowany. Sędzia podyktował rzut wolny tuż przed polem karnym. Strzelał Eriksen, ale ponownie fenomenalną obroną popisał się Alisson. Po tej akcji londyńczycy mieli rzut rożny. Główkował Son, ale minimalnie się pomylił.



Niewykorzystane szanse się zemściły. W 87. minucie padła druga bramka dla Liverpoolu. Po rzucie rożnym dla Liverpoolu w polu karnym Tottenhamu piłkę przejął Origi i pokonał Llorisa.