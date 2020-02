„Małgorzata Kidawa-Błońska umie wszystko, co potrzebne, żeby być dobrym prezydentem, prawdziwą prezydent”- powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej. „Od prezydenta oczekujemy przede wszystkim tego, żeby był stanowczy, niezależny i tego, żeby był gwarantem wszystkiego, co Polakom gwarantuje konstytucja. (...) Poczynając od państwa prawa, kończąc na takich, jak czyste powietrze, bo ochrona środowiska też jest zapisana w konstytucji. To nie jest konkurs krasomówczy, czego państwo oczekujecie od naszego prezydenta?” - stwierdziła członkini sztabu wyborczego Kidawy-Błońskiej.

