„Z punktu widzenia Lewicy jest to (wystawienie przez KO kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na premiera – przyp.red.) kolejna próba uśmiechnięcia się do elektoratu lewicowego” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Kwiatkowski, „jedynka” Lewicy w Toruniu. „Przypomnijmy, że Grzegorz Schetyna i kierownictwo Koalicji Obywatelskiej usiłowało poprzez serię transferów zainteresować swoją ofertą wyborców lewicowych” – dodał. "Z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej ta kandydatura niesie jedno poważne zagrożenie. Wbrew temu co myślą jej koledzy, Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą szerzej nieznaną. A do wyborów 40 dni" - mówił gość Roberta Mazurka. "Nie zmienia się zaprzęgów w połowie przeprawy" - dodał.

