"Nie żyję z lobbingu. Ja się tym nie zajmuję" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM były prezydent Aleksander Kwaśniewski. "Nie wyobrażam sobie, że miałbym się zarejestrować jako lobbysta. Jeżeli jestem na konferencji międzynarodowej i mówię, że trzeba Ukrainę przyjąć do UE to jest ewidentny lobbing, ale nie otrzymuję za to środków. Otrzymuję pieniądze za to, że wygłaszam ten wykład" - dodał.

