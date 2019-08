Polscy siatkarze nie mogli lepiej rozpocząć turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. W Gdańsku Biało-czerwoni bez problemów poradzili sobie z reprezentacją Tunezji 3:0 (25:15, 25:19, 25:19). Trener Vital Heynen wykorzystał to spotkanie do sprawdzenia formy naszych zawodników. Na boisku pojawili się wszyscy gracze desygnowani do składu na to spotkanie.

REKLAMA