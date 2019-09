„Ja nie chcę wchodzić z nikim w koalicję. Ja chcę podpisać umowę na realizację proobywatelskich postulatów, które zmieniają ustrój państwa i kończą z państwem autorytarnym. Ja nie idę po to, by objąć KGHM, tylko by zmienić ordynację wyborczą. A potem wracam do domu” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM lider ruchu Kukiz’15 Paweł Kukiz. Pytany o możliwy sojusz z PiS-em, Kukiz odpowiedział, że nie wyobraża sobie, by obecnie rządząca partia chciała podpisać z nim taką umowę. „Nie zamierzam wchodzić w alianse z PiS-em, kiedy Kaczyński absolutnie odmawia wpisania (w program) jakiegokolwiek postulatu demokratycznego” – podkreślił.

