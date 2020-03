​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie ks. Józef Kloch. Były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski odpowie na pytania o to, czy kościoły powinny być na stałe zamknięte w obliczu zagrożenia koronawirusem? Czy Kościół odpowiednio podchodzi do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego?

Marcin Zaborski, RMF FM: Co musiałoby się stać, żeby polscy biskupi zdecydowali się na odwołanie niedzielnych mszy w kościołach.

Ks. Józef Kloch: Zanim o tym powiem, to chcę złożyć wyrazy współczucia rodzinie kobiety, która zmarła na koronawirusa, tym bardziej, że jej mąż i córka również są w szpitalu. Czy to jest do końca zasadne i logiczne, trzeba byłoby się zastanowić.

To zastanawiajmy się księże profesorze, bo rząd ogłasza stan zagrożenia epidemicznego, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje, żeby modlić się w domu i żeby przebywać w jak najmniejszych ludzkich zgromadzeniach. Kościół nie widzi powodu, żeby odwołać msze.

Jednak są pewne zalecenia typu, żeby zwiększyć liczbę mszy, żeby dbać o to, żeby nie było...

Zwiększyć liczbę mszy, to nie jest odwołanie mszy, księże profesorze.

Zgoda, ale zmniejszenie liczby wiernych poniżej tysiąca. Do czego zmierzam: zdrowi niech przychodzą, chorzy niech zostaną w domu, starsi również. Absolutnie co to tego jestem przekonany.

Doradzałby ksiądz księdzu prymasowi albo przewodniczącemu Episkopatu, żeby wygłosił telewizyjne orędzie, w którym właśnie to powie - wprost, jasno i wyraźnie - niech starsi do kościoła nie przychodzą?

