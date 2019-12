Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Krystian Markiewicz. Z szefem stowarzyszenia sędziów Iustitia porozmawiamy o czwartkowym wyroku Sądu Najwyższego. Sąd orzekł, że jedna z jego izb powołana przez rząd PiS jest de facto nielegalna. Podważył też apolityczność Krajowej Rady Sądownictwa, która powołuje sędziów sądów powszechnych, zajmujących się naszymi codziennymi sprawami. Jakie będzie miało to skutki dla wymiaru sprawiedliwości?

Krystian Markiewicz / Rafał Guz / PAP

Krzysztof Ziemiec: Pięćdziesiąt pięć zarzutów dyscyplinarnych na pana koncie. Zgadza się? Czy coś się już zmieniło?

Krystian Markiewicz: Mówimy o tym ostatnim zarzucie. Bo mam też inne. Ale tak. Za jednym razem ostatnio dostałem 55 zarzutów.

A w sumie ile tego będzie?

Jeszcze parę trzeba dodać.

Wszystkie pan je ignoruje. Dlaczego?

Uważam, że to są zarzuty, które mają charakter quazi-polityczny. Co prawda mnie się zarzuca działalność polityczną, a tak naprawdę te 55 zarzutów jest związanych z jednym listem. Ja wysłałem jeden list do sędziów sądów dyscyplinarnych, po tym jak KE wszczęła przeciwko Polsce to postępowanie tak zwane przeciwnaruszeniowe, w związku z dyscyplinarkami i apelowałem do sędziów, żeby poczekali na wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który rozstrzygnie tą sprawę. Chodziło to to, żeby nie przesyłali akt do Izby Dyscyplinarnej SN. Chodziło mi o sędziów, którzy stają przed tymi sądami, żeby nie niszczyć ich jako sędziów. Jako ludzi.



