„Wielu na scenie politycznej zapomina, że powinniśmy robić własne rachunki sumienia i zaczynać od siebie. Próbowaliśmy się otworzyć, na przykład pakiet demokratyczny, Jak to się skończyło, to ja przypomnę. (...)Ustawa jest, tylko to się skończyło pewnego 16 grudnia okupacją Sejmu. Wola nam osłabła, po tym co się stało pewnego 16 grudnia, czyli okupacją Sejmu, czyli złamaniem przez opozycję wszelkich możliwych zasad parlamentaryzmu" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Elżbieta Kruk, szefowa sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posłanka PiS była też pytana o telewizję publiczną i jej relacje dotyczące ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Pewnie jakieś uwagi zawsze można mieć, ale ja myślę, że się zachowała jak należy. W ostatnim czasie nie mam zbyt dużo uwag do telewizji publicznej. W przeciwieństwie do wielu, wcale nie będę tak bardzo krytykowała tych sławetnych 'Wiadomości". Uważam, że hejt w ostatnich dniach poszedł głównie na telewizję publiczną, a nie odwrotnie - mówi gość Roberta Mazurka.

Robert Mazurek RMF FM: Wielki sukces zimnej wojny, pani zdaniem film ma szanse na którąś z nagród?

Elżbieta Kruk: konkurencja jest dużą, ale mam nadzieję, że film ma szansę.

Film, reżyseria czy zdjęcia?

Mam nadzieję, że wszystkie trzy. oczekujemy wiele.

To jest i tak już ogromny sukces. Chyba żadne polski fil nie dostał trzech nominacji do Oskara. to jest nieprawdopodobne. Ten film widziało w Polsce bardzo wielu jak na dość trudny w sumie kameralny film, bo 800 tysięcy osób.

Interesując film to się myślę łatwo rozchodzi. jedni drugich ściągają do kina. Cieszymy się z tego.

Cieszymy i z ta radością zostańmy i trzymajmy kciuki. Może rzeczywiście i Oskar powędruje w polskie ręce. Bardzo potrzebujemy nagrodowego pojednania zgody. To są teraz słowa powtarzane przez wszystkich polityków. Premier apelował o szacunek i rozwagę, a ja spytam, czy za tymi słowami poją jakieś czyny.

Ale czyje czyny panie redaktorze?

Wasze, bo trzeba zaczynać o siebie. Chciałaby Pani żeby teraz wszyscy stanęli w szeregu opowiedzieli PRZE-PRA-SZA-MY?

Nie, nie, nie - to prawda, jest wielu na scenie politycznej zapomina, że powinniśmy rachunki sumienia robić i zaczynać o siebie. Mnie wydaje się, że próbowaliśmy się otworzyć, np. Pakiet demokratyczny. Próbowaliśmy to przeprowadzić, ale jak to się skończyło to ja przypomnę.

Pakiet demokratyczny, to teraz wyjaśnijmy naszym odbiorcom, to był taki projekt, właściwie jeszcze pomysł kiedy PiS był jeszcze opozycją, mówił, że w sejmie powinny być przepisy dając opozycji więcej praw. Jak PiS wygrał to o pakiecie zapomniał.

Nieprawda, bo ustawa jest. Tylko to się skończyło 16 grudnia okupacją sejmu.

Gdybyście chcieli przeprowadzić, to byście to w kwadrans przeprowadzili, co nie raz pokazywaliście.

Jeszcze raz powtórzę, że wola nam osłabła po tym co się stało 16 grudnia, czyli okupacji sejmu, złamaniu przez opozycję wszelkich zasad parlamentaryzmu.

Czy jest szansa na powrót do idei pakietu demokratycznego.

Mam nadzieję, ja bym chciała aby ta debata trwała. Ja jestem wielokadencyjnym posłem. Pamiętam, że było inaczej w sejmie było więcej dyskusji, więcej merytorycznej pracy takiej wspólnej. Tęsknię do tego chciałabym byśmy wrócili do tego.

Czy chciałaby Pani żeby uchwalono pakiet demokratyczny.

To powiedziałam.

Nie było to całkiem oczywiste. To byłby jeden z tych czynów, ze słowami, że teraz będzie szacunek, rozwaga, pojednanie oraz zgoda.

To może być jeden z tych czynów. Przede wszystkim kochamy ich.

To już był taki polityk., który politykę miłości deklarował - nazywał się Donald Tusk. Nie wiem czy Pani pamięta.