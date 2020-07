"Martwi mnie czy będą chętni, aby się szczepić na grypę" - przyznał w Rozmowie w samo południe w RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak mówił, już zamówionych zostało 1,5 mln dawek szczepionki. "Pracujemy nad tym, żeby pozyskać dodatkowe ilości szczepionek" - podkreślił.

Do tej pory - ubolewam nad tym bardzo - w Polsce szczepiło się przeciwko grypie tylko 4 proc. społeczeństwa. To jest bardzo mało. Tegoroczna sytuacja może być zupełnie inna. Chcemy się na to przygotować - tłumaczył wiceszef resortu zdrowia. Jeżeli będzie taka okazja i będę rozmawiał z panem prezydentem Andrzejem Dudą, będę go namawiał do tego, aby w tym roku zrobił wyjątek i się zaszczepił - zadeklarował Kraska.





Wideo youtube