Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że "Zagrożenia nie można bagatelizować, ale i nie można siać paniki". Odnotowano już ponad 81 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem: 78 tysięcy w Chinach, ponad 1200 w Korei Południowej i ponad 400 we Włoszech, gdzie zmarło już 12 osób. W Polsce do tej pory nie wykryto koronawirusa. Przewodniczący władz włoskiej Lombardii zdecydował o samoizolacji. Swoją decyzję motywuje pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u swojej bliskiej współpracownicy. Korea Południowa i USA odwołały wspólne manewry wojskowe, po tym, jak w Korei gwałtownie wzrosła liczba zarażonych osób. Mekka i Medyna - święte miejsca muzułmanów - zostały zamknięte dla pielgrzymów. Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem potwierdzono dzisiaj w Danii i Estonii.

Koronawirus uwięził turystów na hiszpańskiej Teneryfie i w austriackim Innsbrucku. Na Wyspach Kanaryjskich 1000 osób, w tym sześciu turystów z Polski, przebywa na przymusowej kwarantannie w hotelu Adeje. W hotelu w austriackich Alpach uwięzione są 62 osoby. W obu przypadkach budynki są odcięte i obstawione przez ochronę i w obu przypadkach źródłem niepokojów są przebywający w hotelach Włosi, u których stwierdzono zarażenie koronawirusem. Na Teneryfie to włoski lekarz i jego żona, a w Innsbrucku - recepcjonistka. Wszyscy trafili już do szpitali. Pozostali goście są na bieżąco badani.

08:00

Pracodawca ma prawo polecić pracownikowi pracę w domu, pod warunkiem że ten się na to zgodzi. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może być niezgodne z konstytucją - czytamy w czwartkowej "Rzeczypospolitej".







07:51

Duński Urząd Zdrowia poinformował o pierwszym zakażeniu koronawirusem u mężczyzny, który niedawno powrócił z narciarskiego urlopu we włoskiej Lombardii - jest odizolowany w swoim domu, razem z żoną i synem, których testy dały wynik negatywny. Minister zdrowia Magnus Heunicke spodziewa się większej liczby przypadków infekcji w Danii.

W Estonii koronawirusa potwierdzono u mężczyzny, który wrócił z Iranu. Zarażony mężczyzna jest obywatelem tego Iranu, a obecnie rezydentem w Estonii.





07:46

Aktualne dane na temat liczby zachorowań:









07:43

W ciągu ostatnich 48 godzin aż 7 europejskich krajów poinformowało o pierwszych potwierdzonych przypadkach koronawirusa. W środę były to Gruzja, Grecja, Rumunia, Norwegia i Północna Macedonia. Dzisiaj do tego grona dołączyły Estonia i Dania.







07:24

Jak podaje "Rzeczpospolita", przedsiębiorcy przygotowują się na atak koronawirusa. Poczta Polska zakupiła tysiąc masek, m.in. dla swoich pracowników na lotnisku Pyrzowice. "Wiele firm zwróciło się do pracowników, którzy ostatnio podróżowali do zagrożonych rejonów, jak Chiny i Włochy, by skorzystali z możliwości pracy zdalnej" - czytamy.



Rzeczniczka firmy kurierskiej DPD Polska Małgorzata Maj wyjaśnia, że wytyczne dotyczące kwarantanny zostały przekazane agencjom pracy tymczasowej, z którymi DPD współpracuje. "Firmy z tej branży szykują plany kryzysowe. DHL wskazuje, że jeśli zajdzie potrzeba wyłączenia któregoś z terminali lub jakiejś sortowni w naszym kraju, ma procedury awaryjne, które pozwolą dalej sprawnie świadczyć usługi. Również Poczta Polska jest gotowa na zagrożenia" - czytamy dalej.



Jak informuje gazeta, do epidemii przygotowuje się także branża przewozowa - np. kierowcy iTaxi obsługujący warszawskie lotnisko otrzymali maski antywirusowe i żele dezynfekujące.

07:17

Estonia jest kolejnym krajem, w którym potwierdzono obecność koronawirusa. Władze poinformowały o wykryciu pierwszego przypadku zakażenia.



07:01

Irak poinformował o szóstym przypadku zarażenia koronawirusem w tym kraju. Chory to młody mężczyzna, który przyjechał z Iranu.





06:56

Osoby otrzymujące paczki z Chin nie są narażone na zakażenie się nowym koronawirusem - wskazano w informacji przygotowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny.



Główną drogą szerzenia się wirusa, jak zaznaczono w materiałach dostępnych na stronie sanepidu, jest kontakt człowiek - człowiek.



GIS podał, że najprawdopodobniej wirus może być transmitowany poprzez: bezpośredni kontakt fizyczny; bezpośredni kontakt z kroplami oddechowymi, gdy zarażona osoba kicha, kaszle lub wydycha oraz pośredni kontakt poprzez dotknięcie zanieczyszczonych powierzchni, na których wirus może przetrwać przez bardzo krótki czas.

06:49

Fidżi odmawia wjazdu turystom z Włoch, Iranu i Korei Południowej. Zakaz wjazdu obejmuje obcokrajowców, którzy przebywali w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni. Jak podkreślił premier Fidżi - działanie takie ma na celu profilaktykę rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dotychczas na Fidżi nie potwierdzono żadnego przypadku zarażenia koronawirusem.





06:42

W Danii potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem.





06:41

Liczba zarażonych koronawirusem wzrosła w środę w Chinach kontynentalnych o 433 przypadki, a liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się tego dnia o 29 - poinformowała w czwartek rano w Pekinie chińska Narodowa Komisja Zdrowia.



Tym samym łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do 78 497, a liczba ofiar śmiertelnych - do 2744.



Większość nowych infekcji (409) i kolejnych zgonów (26) zarejestrowano w prowincji Hubei, gdzie znajduje się główne ognisko epidemii.

06:34

Prezydent Donald Trump oświadczył, że ryzyko rozprzestrzenienia się koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest "bardzo niskie". Wyraził też zadowolenie z dotychczasowych działań swego rządu w walce z tym patogenem.



"Dzięki temu, co zrobiliśmy, ryzyko dla Amerykanów pozostaje bardzo niskie" - powiedział Trump na konferencji prasowej w Białym Domu i przestrzegł rodaków przed paniką.



Zapewnił, że Stany Zjednoczone są "bardzo dobrze przygotowane na wszystko, co niesie ze sobą zagrożenie związane z koronawirusem". Donald Trump poinformował, że zamierza przeznaczyć na walkę z nim "odpowiednie" środki i że działania rządu nadzorować będzie wiceprezydent Mike Pence.

06:31



W związku z zagrożeniem koronawirusem Arabia Saudyjska zamknęła tymczasowo swoje granice dla zagranicznych pielgrzymów odwiedzających święte dla muzułmanów miasta Mekka i Medyna - ogłosiło w środę późnym wieczorem saudyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.



Co roku do świętych dla muzułmanów miejsc w Arabii Saudyjskiej przybywa blisko dwa miliony pielgrzymów z całego świata.



Arabia Saudyjska zawiesiła również przyjazdy na podstawie wiz turystycznych z krajów, w których rozprzestrzenia się nowy koronawirus. Władze w Rijadzie nie sprecyzowały jednak, o jakie kraje chodzi.



Do tej pory w Arabii Saudyjskiej nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia nowym koronawirusem, który może powodować groźne dla życia zapalenie płuc.

06:28

Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa Korea Południowa i USA odłożyły na inny, ale nie ustalony jeszcze termin wspólne wiosenne manewry wojskowe - poinformowało w Seulu wspólne dowództwo obu armii.



Manewry miały zostać przeprowadzone w marcu, ale bardzo szybko rozprzestrzeniający się w Korei Południowej koronawirus zmusił wojskowych do ich odłożenia. "To nie była łatwa decyzja" - oświadczyli amerykańscy i południowokoreańscy dowódcy. W Korei Południowej stacjonuje 28 500 żołnierzy USA.



Władze w Seulu podały w czwartek rano, że w ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych przypadków infekcji w Korei Południowej wzrosła o 334 do 1595. Wbrew wcześniejszym informacjom liczba ofiar śmiertelnych nie zmieniła się i wynosi 12.

06:22

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się z apelem, by sytuacja związana z koronawirusem nie stała się "kolejnym przedmiotem politycznych targów i rozgrywek". "Zagrożenia nie można bagatelizować, ale i nie można siać paniki. Jedynym celem działań musi być zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom" - podkreślił.



Zalecił, by polegać na sprawdzonych informacjach, w szczególności na komunikatach instytucji monitorujących sytuację - Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia.



Prezes NRL zaleca by obserwować swój stan zdrowia, w szczególności po pobycie w krajach dotkniętych koronawirusem lub po kontakcie z osobami zarażonymi albo z podejrzeniem zarażenia. Zalecił, by jeżeli to możliwe, nie planować wyjazdów do krajów, gdzie odnotowano przypadki koronawirusa.

06:20

Włoskie gazety piszą o konsekwencjach koronawirusa dla życia metropolii, gospodarki, turystyki oraz kultury i coraz silniejszym pragnieniu powrotu do normalności.



"Otwórzmy z powrotem Mediolan" - taki apel burmistrza Giuseppe Sali widnieje na pierwszej stronie dziennika "La Repubblica" nad fotografiami z całkowicie pustych miejsc - symboli metropolii.

06:14

Przewodniczący władz włoskiego regionu Lombardia Attilio Fontana ogłosił, że przez dwa najbliższe tygodnie będzie w samoizolacji, ponieważ u jego bliskiej współpracownicy stwierdzono zarażenie koronawirusem.



W oświadczeniu złożonym w mediach społecznościowych gubernator regionu zakładając maseczkę ochronną powiedział: "Wybieram samoizolację, by bronić wszystkich mieszkańców Lombardii". Zaznaczył, że robi to wyłącznie w ramach prewencji, bo jego test jest negatywny.