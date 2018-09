„Cieszę się – z jednej strony – że pan prezydent Andrzej Duda w tym obszarze, czyli w zabieganiu o obecność stałą amerykańską w Polsce, realizuje politykę opartą o zasadę kontynuacji (…). Ale mam zastrzeżenia do samego pomysłu fortu, bo wie pan, są jakieś granice dobrego smaku w podlizywaniu się” – ocenił pomysł stworzenia Fort Trump w Polsce gość Popołudniowej rozmowy RMF FM Bronisław Komorowski. Prezydent dodał też, że pomysł Andrzeja Dudy „mu się nie spodobał”.

Były prezydent RP był również pytany przez Marcina Zaborskiego o istotność deklaracji podpisanej przez Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa w Waszyngotnie. Uznał, że "treści tam specjalnie nie ma". Doprecyzował, że według niego nowy dokument to "powtórzenie tego, co było podpisane w 2008 roku". Powtórzenie nie jest żadną sensacją, chyba się pan zgodzi - stwierdził Komorowski.

Marcin Zaborski pytał również swojego gościa o kwestię dołączenia Barbary Nowackiej do Koalicji Obywatelskiej. "To jest bardzo mądry ruch, uważam, że to świetnie robi. Byłoby bardzo dobrze, gdyby Grzegorz Schetyna kontynuował ten ruch" - stwierdził.

Uznawany za osobę o konserwatywnych poglądach Komorowski opowiedział się za pełnym rozdziałem państwa i kościoła. "W moim przekonaniu jest absolutnie niezbędny, pełny rozdział kościoła i państwa. Byleby był to rozdział przyjazny, a nie wrogi" - stwierdził były prezydent RP.



Marcin Zaborski, RMF FM: Pomoże pan prezydentowi Andrzejowi Dudzie w budowie "Fort Trump" w Polsce?

Bronisław Komorowski, b. prezydent: Cieszę się z jednej strony, że pan prezydent Duda po prostu w tym obszarze, czyli zabiegania o obecność stałą amerykańską w Polsce, realizuje politykę opartą o zasadę kontynuacji. Bo pierwsi żołnierze amerykańscy zostali uzgodnieni w 2014 roku.

Rozumiem, że pan użyje swoich kontaktów i swoich doświadczeń, żeby prezydentowi pomóc?

Ale mam zastrzeżenia do samego pomysłu fortu. Wie pan, są jakieś granice dobrego smaku w podlizywaniu się. Chyba nie potrzeba tak się podlizywać...

Prezydent Duda się podlizuje?

Myślę, że taka sugestia w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby nazwać w ogóle w Polsce jakiekolwiek instalacje amerykańskie fortem, wbrew polskiej tradycji. A amerykańska tradycja z fortami - może warto przypomnieć - jest taka, że budowano i nadawano trwałe nazwy fort, taki czy inny, jak zdobyto jakieś tereny na Indianach. Wtedy tam budowano tam fort, który reprezentował nowych Stanów Zjednoczonych. Mnie to się nie podoba.

Ale gdybyśmy zostawili uszczypliwość. Przyjąłby pan zaproszenie na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby o tym rozmawiać i podpowiedzieć prezydentowi, jak negocjować, jak o to walczyć?

Nie ma na co przyjąć zaproszenia, bo Radę Bezpieczeństwa Narodowego, i to z udziałem opozycji, ja zafundowałem Polsce. Ale niestety mój następca ją zlikwidował. W takich sprawach jak obecność wojsk amerykańskich, które jednak są istotnym elementem gwarantującym na jakimś poziomie bezpieczeństwo naszego kraju, nie ma sensu toczenie żadnych bojów.

Tylko że na razie pan mówi, ze to są polityczne czary-mary, jeśli chodzi o cały ten pomysł. To nie brzmi jako pochwała całego przedsięwzięcia?

A czy chodzi o to, żeby chwalić, czy żeby uzyskać efekt trwały w postaci...

Żeby może współpracować.

Ano widzi pan. Trafił pan w sedno. Wydaje się bardzo często, że chodzi o to, żeby chwalić obecną władzę, że ona o to zabiega, czyli rozgrywa niektóre kwestie PR-owsko, medialnie, a nie zawsze chodzi, albo bardzo często w ogóle nie chodzi o to, aby załatwić realne problemy bezpieczeństwa naszego kraju. I tak jest z wieloma kwestiami, które były także przedmiotem działania pana prezydenta, ale nie ma sensu się obrażać. Ja życzę panu prezydentowi, żeby uzyskał jakiś dalszy postęp na tej drodze trwającej przecież od wielu lat - wzmacniania obecności militarnej Stanów Zjednoczonych.

Czy jako były prezydent poczuł pan tak zwyczajnie, po ludzku, jakiś rodzaj solidarności z prezydentem Andrzejem Dudą, gdy zobaczył pan jego zdjęcie z Gabinetu Owalnego przy biurku prezydenta Donalda Trumpa?