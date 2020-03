Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce. Tym samym bilans zakażonych w naszym kraju wzrosła do 439. W Chinach z kolei trzecią dobę z rzędu nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zarażenia Covid-19. To jednak z niewielu dobrych informacji. W kolejnych krajach rocznie liczba zakażonych i zgonów. Niektóre także ogłosiły zamknięcie granic w związku z pandemią. Wczoraj w Polsce wprowadzono stan epidemii. Zapraszamy do naszej relacji minuta po minucie.

Zdj. ilustracyjne /ORLANDO BARRIA /PAP/EPA

