W stołecznej oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło do kolejnej awarii. Jak dowiedział się reporter RMF FM, niestety zaczął się zrzut ścieków do Wisły.

/ RMF FM

Informację o awarii potwierdziły władze miasta. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przekazał, że uszkodzeniu uległa rura przesyłowa.

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Berenda, niestety zaczął się również zrzut ścieków do Wisły. W komunikacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji potwierdziło informacje naszego reportera. "Doszło do poważnej awarii układu przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni 'Czajka’. Aby zapewnić bezpieczny odbiór ścieków od mieszkańców miasta, spółka uruchomiła awaryjny zrzut ścieków nieoczyszczonych do Wisły" - napisali w oświadczeniu pracownicy MPWiK.





Wisła jest poddawana ozonowaniu, co mają nieco oczyścić z ścieków. Rusza narada miejskich urzędników.

Woda w warszawskich kranach nie jest zanieczyszczona. Ujęcia wody miejskiej z Wisły znajdują się na południu Warszawy, a "Czajka" jest na północy, więc ścieki nie mieszają się z wodą, która trafia do kranów. Problem mogą mieć jednak mieszkańcy miejscowości znajdujących się na północ od Warszawy np. Płocka. Jakość wody ma być na bieżąco badana.

Rok od ostatniej awarii

Do usterki doszło dokładnie rok po poprzedniej awarii kolektorów w tunelu pod dnem Wisły. Wówczas wobec zagrożenia ekologicznego premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, dzięki któremu ścieki znów trafiały do oczyszczalni.

W czasie, gdy działał tymczasowy rurociąg, na zlecenie MPWiK naprawiono kolektory. Od połowy listopada ścieki do "Czajki" znów płynęły w układzie przesyłowym pod dnem rzeki. Naprawa kosztowała miasto ponad 40 mln zł. Ponadto Wody Polskie naliczyły MPWiK ponad 10 mln zł opłaty za zrzut ścieków.

Minister środowiska: Ostatnia naprawa to chyba taśmą klejącą była

Minister środowiska Michał Woś skomentował sytuację w Warszawie. "Kolejna awaria Czajki i znów ścieki płyną do Wisły. Ostatnia naprawa kolektorów przesyłowych za 40 mln zł to chyba taśmą klejącą była robiona przez pana Trzaskowskiego. Postępowanie w sprawie szkód w środowisku prowadzi warszawska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska" - napisał na Twitterze Woś.







O postępowaniu wyjaśniającym wszczętym przez RDOŚ minister środowiska informował pod koniec czerwca, na konferencji zwołanej w miejscu zrzutu ścieków do Wisły na wysokości ulicy Farysa w Warszawie. Zrzut wtedy prowadzono kolektorem burzowym, a ratusz tłumaczył, że po ulewnych deszczach ma on m.in. zapobiec podtopieniom.



Woś zapowiadał wówczas, że podczas postępowania sprawdzony zostanie stopień szkód w środowisku wywołanych nie tylko jednorazowym zrzutem, lecz także całościową działalnością oczyszczalni "Czajka" i częstotliwością zrzutów ścieków do rzeki.