"Dzisiaj dowiedziałam się o tym, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatką na premiera" - przyznaje w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska. Według posłanki PO to bardzo dobra kandydatura. Kluzik-Rostkowska w rozmowie z Marcinem Zaborskim zapewniała, że ta decyzja nie budziła kontrowersji.

Marcin Zaborski, RMF FM: Czy Małgorzata Kidawa-Błońska jest od dzisiaj przewodniczącą Platformy Obywatelskiej?

Joanna Kluzik-Rostkowska: Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą w Platformie znaną i lubianą, marszałkiem Sejmu.

Właśnie została szefową Platformy Obywatelskiej?

Właśnie została naszą kandydatką na panią premier.

Cytat dla pani przygotowałem. "Nie może być tak, że rząd jest prowadzony z tylnego siedzenia - mówiliśmy o tym od początku. Lider partii, prezes partii powinien być premierem. Tego oczekuję". Wie pani, kto to powiedział?

Podejrzewam, że powiedział to Grzegorz Schetyna.

Dokładnie.

W kontekście Jarosława Kaczyńskiego.

No właśnie. Mówiliście, że Mateusz Morawiecki jest zakładnikiem Kaczyńskiego.

Bo jest.

Że prezes Kaczyński może go odwołać, jak tylko będzie chciał. I co? Teraz Schetyna jak Kaczyński?

Ja bym chciała, żebyśmy zwrócili uwagę na dwie różnice. Po pierwsze, Grzegorz Schetyna nie jest Jarosławem Kaczyńskim.

To bez wątpienia.

Ma zupełnie inny sposób sprawowania władzy w partii niż Jarosław Kaczyński. Platforma Obywatelska jest partią demokratyczną, co trudno powiedzieć o tym, w jaki sposób prowadzi partię Jarosław Kaczyński. Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest Mateuszem Morawieckim, nie jest również Beatą Szydło.

Bez wątpienia, tylko że jeśli Małgorzata Kidawa-Błońska byłaby premierem, a Grzegorz Schetyna szefem Platformy, to sytuacja byłaby analogiczna.

Nie.

Podobna.

Nie.

Ktoś by mógł powiedzieć, że pan Schetyna chowa się za plecami pani Kidawy-Błońskiej.

Panie redaktorze, różnica jest znacząca. Małgorzata Kidawa-Błońska jest samodzielnie myślącym politykiem, a Grzegorz Schetyna nie jest Jarosławem Kaczyńskim z takim poczuciem, że tylko on jeden wie na świecie, co trzeba zrobić i cała reszta ma go słuchać.

Ani Beata Szydło, ani Mateusz Morawiecki nie myślą samodzielnie pani zdaniem?

