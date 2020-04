„Kiedy rozmawiam z ludźmi starszymi, to nawet podczas wojny tego typu ograniczeń nie było, wszystko w trosce o zdrowie i życie ludzi. Patrzę na to, jako na pewien rodzaj cierpienia duchowego dla wierzących: dla świeckich i księży. Będziemy przeżywać Wielki Tydzień, Triduum i Wielkanoc w gronie 5 osób, to znaczy prawie bez udziału wiernych i to jest smutne, ale przyjmujemy to ograniczenie i dołączamy do tych wszystkich cierpień, które nas dotykają w tym czasie pandemii, bo wiemy, że jest to słuszne, potrzebne i ma to głęboki sens w trosce o życie ludzi i ich bezpieczeństwo” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

