Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Kamil Bortniczuk. Posła Porozumienia zapytamy o to, jak będzie głosował w sprawie wyborów korespondencyjnych, które proponuje na maj PiS. Senat we wtorek wieczorem odrzucił ustawę. Teraz trafi ona do Sejmu, gdzie Prawo i Sprawiedliwość nie może być pewne zwycięstwa. Jak zagłosuje 18-tka posłów Jarosława Gowina?

