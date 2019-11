Zaledwie minuty dzielą nas od poznania składu nowego rządu. O personaliach ma zdecydować komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który od godziny 16 debatuje w siedzibie partii na ulicy Nowogrodzkiej.

19:16

W siedzibie PiS-u na Nowogrodzkiej cały czas nie rozpoczęła się konferencja prasowa, na której mają zostać zaprezentowani członkowie nowego rządu. Niektórzy politycy partii rządzącej już opuścili budynek.



19:00

Po trzech godzinach zakończyło się spotkanie Komitetu Politycznego PiS. Już wkrótce poznamy kandydatów na członków nowej Rady Ministrów.



18:45

Jak donosi nasz reporter Patryk Michalski, który jest na Nowogrodzkiej, konferencję prezentującą nowy rząd ma poprowadzić sam Mateusz Morawiecki.



18:37

Wszystko wskazuje na to, że w rządzie przywrócone zostanie ministerstwo skupiające nadzór na spółkami Skarbu Państwa.

Resort Skarbu Państwa istniał od 1996 do 2016 roku: został zlikwidowany w czasach rządu Beaty Szydło, a nadzór nad państwowymi spółkami został wówczas rozdzielony pomiędzy różne ministerstwa.

18:25

Rzecznik rządu pytany, czy zmiany w Radzie Ministrów "to rewolucja czy korekty", Müller powiedział, że "będą to korekty w szerszym zakresie". Na pewno to nie jest rewolucja, natomiast kilka istotnych dla funkcjonowania rządu zmian zajdzie, w tym m.in. w zakresie funkcjonowania kancelarii premiera - dodał.



18:18

Piotr Müller, rzecznik Rady Ministrów w rozmowie z dziennikarzami wskazał, że w nowym rządzie będzie kilku nowych ministrów, będą również zmiany o charakterze strukturalnym. Mogę powiedzieć, że w ramach zmian rządu oczywiście będzie zmienionych kilku ministrów. Będzie kilku nowych ministrów, ale również będą zmiany o charakterze strukturalnym, czyli niektóre ministerstwa przejmują kompetencje innych ministerstw. Zmienią się nazwy niektórych resortów. W związku z tym kilka zmian o charakterze strukturalnym zajdzie w rządzie - mówił rzecznik rządu.



18:10

W spotkaniu poza szefem rządu uczestniczy m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprezesi partii: Antoni Macierewicz i Adam Lipiński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, były marszałek Sejmu Marek Kuchciński.