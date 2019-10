"W następstwie nieudolności Platformy Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość wygrało po raz trzeci wybory" – oświadczyła Julia Pitera w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. "Ja nie odkrywam nic nowego. Jak były ułożone listy do PE, wszyscy widzieliśmy. Jak była prowadzona kampania do PE, też doskonale widzieliśmy" – dodała była europosłanka PO. Pytana przez dziennikarza RMF FM Marcina Zaborskiego, czy alarmowała o tym władze PO, Pitera odpowiedziała: "Nie ma w Platformie Obywatelskiej forum, gdzie może pan się podzielić swoimi uwagami". Przyznała jednocześnie, że w czerwcu rozmawiała z liderem PO Grzegorzem Schetyną. "Rozmawialiśmy o wyborach parlamentarnych, które się zbliżały, gdzie zadałam pytanie, czy jest dla mnie jeszcze jakieś miejsce na listach Platformy Obywatelskiej" – wyjaśniła. Julia Pitera twierdzi, że nie uzyskała odpowiedzi na to pytanie.

