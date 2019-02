„Poznałem Jana Olszewskiego bardzo dawno. To były czasy początku mojej praktyki zawodowej, zaczynałem jako młody prawnik pracę w prokuraturze. Pracowałem tam przez pięć lat, to były lata 60. Właśnie wtedy poznałem pana mecenasa Jana Olszewskiego. Zadziwiał mnie swoim niesłychanym spokojem, erudycją, a przede wszystkim przeogromną wiedzą prawniczą” – tak o byłym premierze mówił w Porannej rozmowie w RMF FM sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesław Johann.

Prawnik opowiedział także historię ze swoich dziennikarskich czasów. "Potem miał miejsce taki prześmieszny incydent. 10 listopada 1980 roku przed Sądem Najwyższym była rozpatrywana sprawa komitetu założycielskiego "Solidarności", było rozpatrywane odwołanie Ja się pojawiłem tam z magnetofonem jako dziennikarz" - opowiada. "I kogo spotkałem na korytarzu? Pana Jana Olszewskiego. Wyraził ogromne zdziwienie widząc mnie z magnetofonem. Na co ja: Panie mecenasie, czy zechce pan udzielić wywiadu dla Polskiego Radia? I taki wywiad Jan Olszewski mi udzielił" - mówi.

"Ten wywiad nie poszedł na antenę, bo o tym decydowali moi szefowie. Ja ten wywiad zachowałem, przechowuję jako szczególną relikwię" - wspomina Johann.

Gość Roberta Mazurka skomentował także wypowiedzi dziennikarki Andrei Mitchell i premiera Izraela Benjamina Netanjahu. "To są wypowiedzi skandaliczne" - powiedział. "Nie chcę mówić, że powinno się zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem, ale musi być bardzo ostra reakcja władz Polski" - dodał. "Staramy się na każdym kroku tłumaczyć, po to powstała Reduta Dobrego Imienia, jak ta historia wyglądała. A to się permanentnie powtarza" - stwierdził.

Robert Mazurek, RMF FM: Wiesław Johann jest Państwa i moim gościem. Kłaniam się nisko.



Wiesław Johann: Ja również, dzień dobry.



Współpracownik prezydenta, jego przedstawiciel w Krajowej Radzie Sądownictwa, także były, wieloletni obrońca w procesach politycznych. Panie sędzio, trzeba zacząć od słów premiera Izraela, który powiedział... No właśnie nie wiemy, co dokładnie powiedział, bo jedna gazeta mówi tak, druga inaczej, ale powiedział, że Polacy współpracowali z nazistami przy Holokauście.



No cóż można powiedzieć. Wypowiedź skandaliczna, podobnie jak wypowiedź dziennikarki amerykańskiej, która porównała opór Żydów...



I która uznała, ze powstanie w getcie było wymierzone przeciwko Polakom...



... przeciwko reżimowi, proszę zwrócić uwagę, nazistów i Polaków... Nie no, to są wypowiedzi skandaliczne, trudno tłumaczyć, dlaczego premier Izraela, państwa, z którym utrzymujemy bardzo dobre kontakty, staramy się tłumaczyć historię tam, gdzie się tylko da, gdzie można, i nagle padają takie słowa. Dla mnie to jest wypowiedź skandaliczna, nie chcę mówić, że powinno się zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem...



No to chyba zbyt dużo, rzeczywiście...



Bo byłaby to przesada. Ale musi być bardzo ostra reakcja władz polskich.



Ale panie sędzio, czy nas stać, czy mamy taką siłę na to?



Po to staramy się na każdym kroku tłumaczyć, po to powstała Reduta Dobrego Imienia, staramy się tłumaczyć, jak ta historia wyglądała, a to się permanentnie powtarza. Nie wiem. Może to jest to sprawa edukacji.



Ale pani Mitchell, amerykańska dziennikarka, o której pan wspomniał, to nie jest dziewczyna z głębokiej prowincji, która nie wie, o czym mówi, to jest absolwentka najlepszego amerykańskiego uniwersytetu...



To jest właśnie porażające...



Wieloletnia, doświadczona dziennikarka. Ona wie dokładnie, jak było. A jednak tak mówi, z jakiegoś powodu.



Nie wiem, trudno mi to wytłumaczyć, w każdym razie zarówno jej wypowiedź, jak i wypowiedź premiera Netanjahu, są dla mnie po prostu skandaliczne i nie do przyjęcia.

