„To Donald Tusk przesłuchał dziś sejmową komisję do spraw VAT. Nie mam wątpliwości, że to Donald Tusk panował nad sytuacją” – uważa posłanka PO Joanna Kluzik-Rostkowska. Według gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM, „komisje śledcze przestały działać”. „Jest ich tak dużo i poziom szczegółowości jest tak wielki, że tylko dla osób, które się tym bardzo interesują to może być ważne” – powiedziała Kluzik-Rostkowska. I dodała: „To przesłuchanie miało jeszcze ten walor, że można było strzelić radykalny pasek w TVP Info”.





Wideo youtube

Tomasz Skory, RMF FM: Kto kogo dziś zgrillował? Komisja śledcza ds. VAT-u Donalda Tuska czy przewodniczący Rady Europejskiej komisję?



Ja mam takie przeświadczenie, że to dzisiaj Donald Tusk przesłuchał komisję. To znaczy...



Można było mieć takie wrażenie...



Można było mieć takie wrażenie, ja właśnie takie miałam. To przesłuchanie trwało kilka godzin, miało swoje momenty bardziej dynamiczne i mniej dynamiczne. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że Donald Tusk absolutnie panował nad sytuacją i że momentami to było tak, że to on przesłuchiwał komisję, a nie komisja jego.



A naprawdę nie widziała pani nic niepokojącego, może według niektórych niestosownego w tym, że pan przewodniczący, a kiedyś premier twierdził, że w sprawie VAT-u nie działo się w Polsce nic w zasadzie szczególnego w porównaniu z innymi krajami Europy, że to generalnie była normalka - te przewały na VAT.

Wkrótce cała treść rozmowy