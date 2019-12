„Nie boję się tego wyniku. Zobaczymy co powiedzą elektorzy, to jest ich współodpowiedzialność za wynik wyborów majowych” – tak Jacek Jaśkowiak odpowiedział w Porannej rozmowie RMF FM na pytanie, czy nie obawia się kompromitującego wyniku w prawyborach Platformy Obywatelskiej. Dopytywany co sądzi o kalkulacjach polityków, którzy oceniają, że szanse na wygraną prezydenta Poznania w starciu z Małgorzatą Kidawą-Błońską wynoszą 20 proc., stwierdził: „Zobaczymy jaki będzie wynik. Kiedy startowałem w wyborach w roku 2014 bukmacherzy obstawiali 22 do 1 na rzecz mojego przeciwnika. W drugiej turze przegrał 60 do 40 (proc. poparcia – przyp. RMF FM). Moja żona postawiła na mnie, zarobiła trochę pieniędzy.

REKLAMA