Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest Jarosław Kalinowski. Europosła PSL i szefa Rady Naczelnej partii zapytamy o nowy projekt polityczny ogłoszony w weekend, czyli Koalicję Polską.

Wideo youtube

Robert Mazurek, RMF FM: Europoseł Koalicji Europejskiej, PSL - Jarosław Kalinowski.

Jarosław Kalinowski: Dzień dobry, witam państwa.

Co do tej Koalicji Europejskiej, to się pan jakoś skrzywił.

Nie, nie skrzywiłem się. Europoseł Europejskiej Partii Ludowej. Polskiego Stronnictwa Ludowego w Europejskiej Partii Ludowej.

Już się tak pan precyzyjnie odżegnuje od Koalicji Europejskiej?

Nie, nie odżegnuję się. Ja uważam, że Koalicja Europejska osiągnęła dobry wynik. Takiego wyniku nikt nie prognozował w badaniach przed wyborami - 38 proc. Ale jednak PiS zmobilizował tak skutecznie wyborców, że wyprzedził nas i to bardzo znacząco.

No to teraz popatrzmy. Pan mówił tuż przed wyborami, że jeśli PSL dostanie minimum 2 mandaty, to "pójdziemy do wyborów jesienią razem w koalicji". Nie macie dwóch, tylko trzy mandaty i zaczynacie jęczeć, że źle, że niedobrze.

Rozmawiając z panem redaktorem trzeba być bardzo precyzyjnym w słowach, ale prosiłbym też o precyzyjne cytowanie mojej wypowiedzi...

Proszę bardzo, pełen cytat: "Jeśli PSL dostanie minimum 2 mandaty, to opowiemy się za startem koalicyjnym w wyborach jesiennych".

Dodałbym, że wszystko wskazywałoby na to, wtedy będzie łatwiej, że to jest bardzo możliwe...

Ale tak bardzo zmieniać zdanie w dwa tygodnie?

Ja rozumiem, że pan nawiązuje do sobotniego posiedzenia rady naczelnej. Ostateczna decyzja będzie w czerwcu. Propozycję prezes Kosiniak-Kamysz przedstawił, została ona zaakceptowana. Próbujemy formować blok centrowo-ludowo-chadecki, chrześcijański. Minimum współpracy w opozycji to na pewno wspólna lista do Senatu. A ostateczna decyzja będzie gdzieś za trzy tygodnie.

Pewien dramaturg angielski o was napisał. Podsumował to takimi słowami: "Wiele hałasu o nic". Powołuję się na Szekspira, dlatego, że co wyście teraz ogłosili? PSL się zebrał w sobotę i ogłosił, że będzie tworzył Koalicję Polską. To super, tylko pytanie jest proste: czy to wszystko oznacza, że jesienią nie pójdziecie razem z Platformą na wspólnej liście wyborczej?

Wkrótce cała rozmowa.