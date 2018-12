Polacy muszą mieć zapewnioną wolność. Los Polaków jest najważniejszy – tymi słowami prezes PiS Jarosław Kaczyński rozpoczął swoje przemówienie podczas wyjazdowego posiedzenia klubu Prawa i Sprawiedliwości w Jachrance. Przemówienie Kaczyńskiego możecie prześledzić minuta po minucie. Zapraszamy do obejrzenia transmisji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

W swoim przemówieniu prezes PiS Jarosław Kaczyński przede wszystkim skupił się na aferach. "Afery to był bardzo istotny element władzy, która była tu przez osiem lat pełniona przez koalicję PO-PSL" - mówił podczas wyjazdowego posiedzenia klubu w Jachrance (woj. mazowieckie).

"Mamy aferę hazardową, informatyczną, gazową - chodzi o zakupy za ogromne pieniądze na bardzo wiele lat gazu dla Polski. Mamy afery tego rodzaju jak np. potężna afera prywatyzacyjna" - wymieniał.

"My reagujemy w zgodzie z prawem. Twardo, zasadniczo" - podkreślił Kaczyński. "Są ludzie, którzy są członkami Prawa i Sprawiedliwości i nawet odgrywali pewną rolę polityczną, którzy bardzo długo za naszym rządów znajdują się w aresztach śledczych" - powiedział.

"My domagamy się kar, my wyciągamy wnioski - także te najdalej idące. My robimy wszystko, by ograniczać tego rodzaju zjawiska, aby redukować je do minimum" - przekonywał, podkreślając, że druga strona zamiata takie sprawy pod dywan.

17:58

Po pół godzinie prezes PiS zakończył swoje przemówienie i ogłosił krótką przerwę. Po niej odbędzie się zamknięta część posiedzenia klubu.





17:58

W mocnych słowach prezes PiS mówił o tym, że "za poprzednich rządów dochodziło do wielu nadużyć władzy, łamania prawa, a Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie złamało konstytucji". "To nie my złamaliśmy konstytucję, ale nasi poprzednicy w poprzedniej kadencji; my nie mogliśmy tolerować łamania konstytucji" - mówił.

17:56

Jarosław Kaczyński oświadczył, że Prawo i Sprawiedliwość postępuje w zgodzie z konstytucją. "Także w zgodzie z nią przeprowadzamy reformę sprawiedliwości" - mówił.

17:52

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego partia będzie walczyć z aferami. "Państwo nie jest dziś silne wobec słabych i słabe wobec silnych - i tak pozostanie" - zadeklarował. "My reagujemy w zgodzie z prawem. Twardo, zasadniczo" - podkreślił Kaczyński. "Są ludzie, którzy są członkami Prawa i Sprawiedliwości i nawet odgrywali pewną rolę polityczną, którzy bardzo długo za naszym rządów znajdują się w aresztach śledczych" - powiedział.

"My domagamy się kar, my wyciągamy wnioski - także te najdalej idące. My robimy wszystko, by ograniczać tego rodzaju zjawiska, aby redukować je do minimum" - przekonywał, podkreślając, że druga strona zamiata takie sprawy pod dywan.





17:50

Aferę dotyczącą VAT Kaczyński określił mianem "gigantycznej w skali światowej". "Jest kwestia odpowiedzialności przedstawicieli tego rządu i jego szefa, także odpowiedzialności w świetle prawa karnego" - dodał.

17:48

Przemawiając prezes PiS nawiązał do afer, które jak stwierdził, "były istotnym elementem 8 lat rządów PO-PSL". "Z zeznań w sprawie afery VAT wynika, że to nie była afera rozproszona, to była afera poprzedniego rządu" - oświadczył.

17:47

Prezes PiS: Być może najgroźniejszy dziś stosowany rodzaj socjotechniki to mówienie, że PiS i PO to takie same partie - to musimy odrzucić.

17:43

Prezes PiS mówił też, że jego ugrupowanie różni się od opozycji "reakcją na zło". "Reagujemy w zgodzie z prawem, twardo i zasadniczo" - podkreślił.

17:42

Kaczyński mówił o tym, że "spór jest rzeczą normalną w demokracji". "Uznajemy reguły tej demokracji, a u drugiej strony wygląda to inaczej - biją rekordy hipokryzji" - deklarował. "Uzyskanie większości bezwzględnej w wyborach to trudne zadanie, szczególnie w Polsce, gdzie trwa spór, w którym jedna strona, czyli my, uznajemy reguły demokracji i praworządności, a druga strona tych reguł nie uznaje" - mówił prezes PiS.

17:39

Potrzebna jest nasza podmiotowa przynależność do Unii Europejskiej - oświadczył w Jachrance prezes PiS Jarosław Kaczyński.

17:38

Prezes PiS przypomniał, że w 2019 roku odbędą się wybory, które - jak powiedział - "zdecydują o losach naszego kraju na dłuższy czas". "Polacy mają dzisiaj wielkie aspiracje; chcą osiągnąć standard, który jest właściwy dla krajów z zachodniej części Europy" - oświadczył.

17:35

Kaczyński: Los Polaków jest najważniejszy. Mają oni wielkie oczekiwania. Chcą osiągnąć dobrobyt, stabilizację i bezpieczeństwo.

17:30

Polacy muszą mieć zapewnioną wolność, a aby to się stało, potrzebne jest sprawne państwo i instytucje - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że "własna waluta to dziś istotny warunek wolności".





***



Jak już wcześniej informowaliśmy, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma (w części zamkniętej dla mediów - red.) rozliczać, ostrzegać i mobilizować. Posłowie, senatorowie i ministrowie dostali sygnał, że ich obecność na posiedzeniu klubu jest obowiązkowa.

Rozliczenia mają dotyczyć wyborów samorządowych, które mimo że zostały ogłoszone jako sukces, pokazały podziały w regionach - chociażby na Podlasiu, gdzie nie skompletowano jeszcze całego zarządu województwa.

Ostrzeżenia - przed wewnętrznymi sporami - mają dotyczyć ścierających się w rządzie frakcji. Choć nazwiska pewnie nie padną, to w domyśle ostrzeżenia te będą skierowane m.in. do otoczenia premiera Morawieckiego i popleczników Zbigniewa Ziobry.

W mobilizacyjnej części z pewnością padną słowa o tym, że podziały na prawicy doprowadzą do wyborczej klęski. Będzie to reakcja na informacje o planach założenia przez otoczenie ojca Tadeusza Rydzyka nowej partii.

Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS potrwa do soboty.