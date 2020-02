Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest poseł Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec. Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiła dziś swój sztab wyborczy, więc pytamy naszego gościa o to, jaką strategię przyjmie kandydatka Koalicji Obywatelskiej, żeby wygrać wybory prezydenckie. Jak zamierza przekonać wyborców pozostałych opozycyjnych kandydatów, żeby oddali na nią głos, jeśli znajdzie się w II turze?

Marcin Zaborski, RMF FM: Czy Małgorzata Kidawa-Błońska podejmie rękawicę i weźmie udział w debatach wyborczych przed pierwszą turą wyborów prezydenckich?

Jan Grabiec: Nie wiemy, czy takie debaty się w ogóle odbędą.

Absolutnie, są planowane przez redakcje, jak najbardziej.

Jeśli w tych debatach nie będzie brał udziału urzędujący prezydent - główny pretendent dzisiaj, według sondaży do fotela prezydenta, to trudno mówić o debacie.

Pamięta pan 2015 rok i ten moment, kiedy Bronisław Komorowski nie brał udziału w takiej debacie?

Dzisiaj decyzja jest decyzją prezydenta Andrzeja Dudy i w zależności od tej decyzji będą się układały decyzje poszczególnych sztabów.

Czyli to jest warunek dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Jeśli Andrzej Duda weźmie udział w debacie, to ona także?

Małgorzata Kidawa-Błońska jest niezwykle suwerenną kandydatką i zawsze kieruje się swoją intuicją i swoimi przekonaniami, niezależnie od porad kolegów czy koleżanek z partii, czy ze sztabu wyborczego.

Trochę tak to pan przedstawił.

Nie wiem jaka będzie jej decyzja. Wydaje mi się, że czymś absurdalnym jest organizowanie debat, w których nie będzie głównego pretendenta do fotela prezydenta. A pozostali kandydaci będą się ze sobą kłócili.

Tego jeszcze nie wiemy.

Gdybyśmy przyjęli taką formułę, to będzie to formuła samobójcza. To byłaby formuła, w której zwycięzcą byłby Andrzej Duda, a do tego nie można dopuścić.

"Nie będzie głównego pretendenta" - mówił pan o Andrzeju Dudzie, jak rozumiem?