„Jeśli chodzi o komisję (ds. pedofilii w Kościele), to nie jestem w stanie wykluczyć, że taki projekt będzie przedstawiony. Ale musi obejmować wszystkie zawody, a nie tylko Kościół. Nie widzę żadnego powodu, by rozróżniać dzieci na te lepiej i mniej pokrzywdzone. Wszystkie są pokrzywdzone” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. „Debaty na ten temat trwają. Najpierw musimy przeprowadzić do końca zmiany w prawie karnym, a potem przyjdzie czas na kolejne etapy” – dodał. Podkreślił, że teraz najważniejsze jest, by pedofile „poszli siedzieć, i to na długie lata”. „Problem z filmem Sekielskiego jest taki, że wiele osób przedstawionych w filmie to są osoby, które były skazane prawomocnymi wyrokami, tylko wyszły na wolność, bo te kary były żałośnie małe, a powinny siedzieć dalej w więzieniu” – podkreślał gość Roberta Mazurka.

