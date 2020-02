"Cieszy mnie zmiana tonu prezydenta Macrona. To jest dobry sygnał, że relacje polsko-francuskie wracają na normalne tory" - tak o wizycie prezydenta Francji w Polsce mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin. "Rozumiem, że prezydent Macron czuł się zobowiązany, żeby te rytualne zaklęcia wypowiedzieć, wypowiedział, mamy to za sobą" - w ten sposób minister aktywów państwowych skomentował wczorajszą wypowiedź Emmanuela Macrona, który stwierdził, że jest zaniepokojony wprowadzonymi obecnie w Polsce reformami wymiaru sprawiedliwości. "Myślę, że opozycja jest zawiedziona tonem wypowiedzi prezydenta Macrona, my nie jesteśmy zawiedzeni, to były naprawdę całkiem dobre rozmowy, przede wszystkim ważna jest współpraca w ramach budżetu" - stwierdził gość Roberta Mazurka.

